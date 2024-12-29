شذى حسون تغني باللهجة المصرية بتوقيع بتول عرفة.. إليكم التفاصيل

بتول عرفة: الكليب يأتي ضمن مشروع بالتعاون مع فهد الزاهد

View this post on Instagram A post shared by Shatha Hassoun شذى حسون (@shathahassoun)

آخر أعمال بتول عرفة المسرحية

آخر أعمال المخرجة بتول عرفة في مجال الكليبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - تم طرح برومو كليب أغنيةالجديدة، باللهجة المصرية، "قلبي اختار"، بتوقيع المخرجة، والمقرر طرحها بداية العام الجديد، وهو الكليب الذي يسجل أول أعمال المخرجةفي 2025، من كلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع مودي منير.ومن جانبها قالت المخرجة، إن الكليب يأتي ضمن مشروع مجموعة الكليبات التي تقدمها مع المنتجة، والتي تلقي الضوء على محافظات مصر وأجمل الأماكن الأثرية والسياحية والثرية بصور بصرية متميزة؛ حيث تم تصوير عدد من مشاهد الكليب على النيل وفي قصر عائشة فهمي بالزمالك.وكان آخر أعمال المخرجةخلال العام 2024، مسرحية "حاوريني يا كيكي"، بطولة النجمات: دينا الشربيني، وهالة صدقي، ورانيا يوسف. وتأليف هاني الطمباري. وهي المسرحية التي قدّمتها بعد النجاح الذي حققته من قبلُ في 3 عروض مسرحية، وهي: "الليلة الكبيرة" تأليف وليد يوسف، وبطولة: نيكول سابا، محمود عبدالمغني، محمد عبدالرحمن. ومسرحية مبروك جالك ولد، من بطولة: أحمد فهمي، وآيتن عامر، وميرهان حسين. والعرض المسرحي "شحاتين أكاديمي"، بطولة: أحمد فهمي.يمكنكِ قراءة المخرجة بتول عرفة قبل عرض مسرحية حاوريني يا كيكي: الجمهور السعودي ذوّاقأما في مجال الكليبات؛ فقد قدّمت المخرجةكليب هايدي موسى "لسه صبية"، وكليب المطربة وعد البحري، "صاحب السعادة"، وكليب أغنية مصطفى قمر "صناعة مصرية"، وكليب أغنية "يملى العين" مع معز علي؛ إضافة إلى كارول سماحة، وشذى حسون، وخالد سليم، ومحمد نور، ورانيا يوسف. كما حصلت على Middle East music awards أفضل مخرج كليبات 2024، وسبق وقدّمت بتول عرفة ما يقارب الـ140 كليب مع كبار نجوم مصر والوطن العربي، منهم: حسين الجسمي، ونانسي عجرم، ورامي عياش، وهاني شاكر، وكارول سماحة وغيرهم.وفي مجال المسرح، قدّمت مؤخراً مسرحية "شحاتين أكاديمي" بالسعودية، وهي من بطولة: أحمد فهمي، آيتن عامر، دياب، سامي مغاوري. كما قدّمت العرض المسرحي تقدر، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping. وهو من بطولة: يسرا، ومحمد فراج، وأكرم حسني، وحنان مطاوع، وأسماء أبواليزيد.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».