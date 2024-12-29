شباك التذاكر السعودي يُحقق 17.3 مليون ريال في الأسبوع الأخير من عام 2024

فيلم "الهنا اللي أنا فيه" يتصدّر قائمة الإيرادات

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تراجع "Mufasa: The Lion King" إلى المركز الثاني

"ليل نهار" يحتفظ بالمركز الرابع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - كشفتعن حجم الإيرادات التي حققهاخلال الأسبوع الأخير من عام 2024، وتحديداً في الفترة من 22 إلى 28 ديسمبر الجاري؛ إذ يتنافس 41 فيلماً متنوّعاً، وسط إقبالٍ جماهيري كبير.وأوضحت هيئة الأفلام السعودية أنّ شباك التذاكر السعودي حقق طوال الأسبوع الماضي 17.3 مليون ريال، مقابل 336.6 ألف تذكرة مبيعة. فيما تصدّر فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، بطولة الثلاثي: كريم محمود عبدالعزيز، ياسمين رئيس ودينا الشربيني، قائمة الإيرادات؛ مُحققاً 5.9 ملايين ريال، مقابل 107.4 آلاف تذكرة. ليبلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه هناك قبل أسبوعين، 8 ملايين ريال، مقابل 146.7 ألف تذكرة.وتدور أحداثه حول "الدكتور أحمد" الذي يعيش حياة مستقرة مع زوجته،الزواج من صديقتها المقرّبة، نتيجة مفاجأة غير متوقَّعة تُغير مجرى حياتهم، وذلك في إطار لايت كوميدي. وهو تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج خالد مرعي.وتراجع فيلم "Mufasa: The Lion King" إلى المركز الثاني، بعدما حقق هذا الأسبوع 3.8 ملايين ريال، مقابل 69.4 ألف تذكرة؛ ليصل إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 6.9 ملايين ريال، مقابل 124.8 ألف تذكرة. وهو إخراج باري جينكينز، وهو الحائز على جائزة الأوسكار. والسيناريو للكاتب جيف ناثانسون. ويضم الفيلم عدداً من الأغاني لـ لين مانويل ميراندا، ويُشارك في البطولة: آرون بيير بتجسيد شخصية "موفاسا- والد سيمبا"، كيلفن هاريسون جونيور بتجسيد شخصية "سكار".ويُعَد هذا الفيلم، هو الجزء الجديد للفيلم الشهير الأسد الملك "Lion King"، وهو فيلم ملحمي موسيقي أمريكي صدر في عام 2019، وقصته مبنية على أحداث قصة الأسد "سيمبا"، والذي تم إنتاج أول فيلم له عام 1994 وحمل الاسم نفسه.وفي الأسبوع الأول له في دُور العرض السعودية، جاء فيلم sonic the hedgehog 3، في المركز الثالث؛ مُحققاً 2.3 مليون ريال، مقابل 46.8 ألف تذكرة. وتدور الأحداث حول ظهور شبيه القنفذ الأزرق "سونيك"، وهو قنفذ آخر ملقب بـ"شادو"، ويبدأ في استخدام أساليب ماكرة؛ معتمداً على ذكائه الشديد؛ مما يدفع "سونيك" و"ناكلز" و"تايلز" للاتحاد في سبيل التصدّي له.ويحتفظ الفيلم السعودي "ليل نهار" بالمركز الرابع للأسبوع الثاني على التوالي؛ حيث حقق 923.7 ألف ريال، مقابل 19.7 ألف تذكرة؛ ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الـ3 أسابيع الماضية 2.6 مليون ريال، مقابل 54.8 ألف تذكرة.وتدور أحداث فيلم "" حول نَهار، مغني أوبرا محبوب وذي شعبية كبيرة، يجد نفسه في قلب عاصفة "إلغاء" بسبب فيديو انتشر يتهمه بالعنصرية؛ ليعلن بشكل مفاجئ عن زواجه القادم من امرأة سمراء وعلى الهواء مباشرة؛ مما يجعله في سباق مع الزمن لإيجاد المرأة المناسبة. وفي النهاية يتزوج من مغنية أفراح، تنتقل علاقتهما من علاقة مصالح متبادَلة إلى رحلة عاطفية وموسيقية غير متوقَّعة ومليئة بالتحولات المفاجئة.كما تراجع فيلم "2 Moana" إلى المركز الخامس؛ مُحققاً 826.5 ألف ريال، مقابل 19.6 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه هناك قبل 5 أسابيع 17.7 مليون ريال، مقابل 374.7 ألف تذكرة. ويُشارك في بطولة الفيلم كلٌّ من: دوين جونسون، نيكول شيرزينجر، ألن توديك، جيماين كليمان، تيمويرا موريسون. ويأتي الفيلم من إخراج رون كليمنتس، وجون ماسكر.وتدور أحداث الجزء الثاني من الفيلم، والذي يُعرض بعد مرور 8 سنوات من الجزء الأول، حول ظهور "موانا" وطاقمها في مهمة للبحث عن جزيرة موتوفيتو المفقودة، والتي كانت يوماً جزءاً من المحيط، إلا أنها الآن مخفية تحت سيطرة سيد العواصف الغيور. وبعد تلقي "موانا" نداءً غير متوقَّع من المستكشفين الذين سبقوها، تجد "موانا" نفسها في رحلة عبْر البحار البعيدة في مهمة لاستكشاف المياه الخطرة التي فُقدت منذ زمن طويل، وبذلك تخوض مغامرة غير مسبوقة خلال أحداث الفيلم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».