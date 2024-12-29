شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 29 12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

واصل الدولار استقراره اليوم الأحد 29-12-2024 وفق آخر تحديثات للبنوك والموافق يوم الخميس الماضي، وننشر آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بالتزامن مع بداية العمل صباح اليوم في سوق الصرف.

وسجل سعر الدولار حالة من الاستقرار التام، حيث يتابع الجميع تطورات سعر الدولار في مصر اليوم، وفي السطور التالية نستعرض آخر تطورات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 29 ديسمبر 2024.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

توقعات الدولار في مصر