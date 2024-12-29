ترشيح فيروز لأرفع جائزة مصرية.. جائزة النيل للمبدعين العرب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - أعلن مجلس جامعة القاهرة مؤخرًا عن ترشيح المطربة اللبنانية نهاد حداد، الشهيرة بـ" فيروز" لجائزة النيل للمبدعين العرب، تكريمًا لمشوار فيروز، صوت لبنان، الفني الحافل بالعطاء والإبداع واحتفاءً بتاريخها الموسيقي، الذي لا يزال يلامس قلوب الأجيال حتى يومنا هذا. يأتي ذلك في إطار احتفاء جامعة القاهرة بالمبدعين العرب.

وأقر مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، ترشيحات كليات ومعاهد الجامعة لجوائز الدولة لعام 2024 سواء التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أو المجلس الأعلى للثقافة، بأنواعها، والتي تتضمن «النيل والتقديرية في مجالات العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وجوائز الرواد وجائزة المرأة التقديرية، حيث بلغ عدد المرشحين 25 مرشحا لمختلف الجوائز. جوائز النيل للمبدعين المصريين والعرب 2024 وفي جوائز النيل للمبدعين المصريين، أقر مجلس الجامعة ترشيح كل من: الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في مجال الفنون، والدكتور عبد الله عبدالفتاح التطاوي الأستاذ بكلية الآداب في مجال الآداب، واللواء أركان حرب د. سمير سعيد محمود فرج في مجال العلوم الاجتماعية.

وبالنسبة لجوائز النيل للمبدعين العرب، أقر مجلس الجامعة ترشيح المطربة اللبنانية نهاد وديع حداد وشهرتها «فيروز» في مجال الفنون.



يمكنك قراءة: فيروز والمسرح.. مسيرة استثنائية جعلتها أسطورة المسرح الغنائي رئيس جامعة القاهرة: مجلس الجوائز بالجامعة يضع معايير وضوابط محددة بشأن الترشيحات وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن مجلس الجوائز بالجامعة يضع معايير وضوابط محددة وصارمة بشأن الترشيحات المختلفة لجوائز الدولة، وتدقق الجامعة في اختيار مرشحيها للجوائز المختلفة سواء التي تمنحها جهات محلية أو جهات دولية، حيث يخضعون لمعايير صارمة في الاختيار، إلى جانب أن الجامعة تدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية حتى لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم.



وأضاف عبدالصادق، أن اجتماع مجلس الجوائز بالجامعة استعرض السيرة العلمية والعملية لمرشحي كليات الجامعة لنيل جوائز الدولة في ضوء المعايير التي أقرها مجلس الجوائز يالجامعة، وكذلك الضوابط وشروط الترشيح التي أقرتها أكاديمية البحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للثقافة لنيل جوائزهما.



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