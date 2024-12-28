شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير الإسكان يقوم بجولة موسعة بعدد من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، بجولة موسعة من المقرر أن تشمل عددا من المشروعات، لمتابعة آخر تطورات الأعمال الجارية.

يرافق وزير الإسكان، مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزى للتعمير، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.