ترامب يحث المحكمة العليا الأميركية على تأجيل حظر تيك توك

الرياص - اسماء السيد - طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية تأجيل حظر تطبيق التيك توك القادم، بينما يعمل هو على "حل سياسي".

وقدّم محاميه مذكرة قانونية يوم الجمعة إلى المحكمة تقول إن ترامب "يعارض حظر تيك توك ويسعى إلى حل القضايا المطروحة من خلال الوسائل السياسية بمجرد توليه منصبه".

وفي 10 يناير/ كانون الثاني، ستستمع المحكمة إلى الحجج بشأن قانون أمريكي يتطلب من المالك الصيني لتيك توك، بايت دانس، بيع شركة التواصل الاجتماعي لشركة أمريكية أو مواجهة الحظر في 19 يناير/ كانون الثاني، قبل يوم من تولي ترامب منصبه.

واتهم المسؤولون والمشرعون الأمريكيون تيك توك وبايت دانس بالارتباط بالحكومة الصينية، الأمر الذي ينفيه الاثنان.

وقد دفعت هذه المزاعم حول تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة الكونغرس، إلى تمرير مشروع قانون في أبريل/ نيسان، وقع عليه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً، والذي تضمن شرط سحب الاستثمارات أو الحظر.

وقد قدمت تيك توك وبايت دانس العديد من الطعون القانونية ضد القانون، بحجة أنه يهدد حماية حرية التعبير الأمريكية، ولكن دون نجاح يذكر. والآن، مع عدم وجود مشترٍ محتمل، فإن الفرصة الأخيرة للشركات لعرقلة الحظر هي من خلال المحكمة العليا الأمريكية.

وبينما رفضت المحكمة العليا في السابق التصرف بناءً على طلب للحصول على أمر قضائي طارئ ضد القانون، فقد وافقت على السماح لتيك توك وبايت دانس والحكومة الأمريكية بالترافع عن قضاياهم في 10 يناير/ كانون الثاني، أي قبل أيام فقط من سريان الحظر.

وفي ملف قدمه للمحكمة يوم الجمعة، قال ترامب إن القضية تمثل "توتراً غير مسبوق وجديداً وصعباً بين حقوق حرية التعبير من جهة، والسياسة الخارجية ومخاوف الأمن القومي من جهة أخرى".

في حين ذكرت الدعوى القضائية أن ترامب "لا يتخذ موقفاً بشأن الحيثيات الأساسية لهذا النزاع"، أضافت أن تأجيل الموعد النهائي إلى 19 يناير/ كانون الثاني سيمنح ترامب "الفرصة لمتابعة حل سياسي" لهذه المسألة دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة.

وزعمت وزارة العدل الأمريكية أن الروابط الصينية المزعومة مع تيك توك تشكل تهديداً للأمن القومي، وقد أثارت حكومات ولايات متعددة مخاوف بشأن تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير.

وحث ما يقرب من عشرين محامياً عاماً للولاية بقيادة أوستن كنودسن من مونتانا، المحكمة العليا على تأييد القانون الذي يجبر بايت دانس وتيك توك على سحب استثماراتهما أو حظرهما.

وفي وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول، رفضت محكمة استئناف فيدرالية محاولة لإلغاء التشريع، قائلة إنه "تتويج لعمل مكثف من الحزبين من قبل الكونغرس والرؤساء المتعاقبين".

وقال ترامب علناً إنه يعارض الحظر، على الرغم من دعمه له في ولايته الأولى كرئيس.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول، "أشعر بحب كبير لتيك توك في قلبي، لأنني فزت بفارق 34 نقطة"، على الرغم من أن غالبية الناخبين الشباب دعموا منافسته كامالا هاريس.

وتابع ترامب: "هناك من يقول إن تيك توك له علاقة بذلك".