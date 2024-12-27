الامارات | لاعب عمان: توقعت ضياع ركلة الجزاء من فابيو ليما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف لاعب المنتخب العماني لكرة القدم، عصام الصبحي، بأن "الأحمر" واجه صعوبة خلال المواجهة التي جمعتهم أمام الإمارات في الجولة الثالثة "الأخيرة" من كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26" التي انتهت بالتعادل 1-1 وحصل منتخب بلاده بموجبها على بطاقة التأهل.

وقال الصبحي في تصريحات صحافية عقب نهاية اللقاء: "المباراة كانت صعبة ومع ذلك استطعنا الخروج بنتيجة إيجابية، لقد حققنا أهدافنا وهي الصعود إلى نصف النهائي، هذه خطوة كبيرة".

وأشار لاعب المنتخب العماني إلى أنه توقع إضاعة المهاجم فابيو ليما ركلة الجزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وقال: "لقد تسببت ركلة الجزاء في حالة من القلق والتوتر ولكن كان لدي إيمان بأن زميلي الحارس إبراهيم المخيني سيتصدى لتسديدة اللاعب فابيو ليما".