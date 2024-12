شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة وضباب.. توقعات الطقس في مكة خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

طقس المناطق السعودية

طقس مكة المكرمة

طقس اليوم في السعودية

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل الطقس في مكة المكرمة خلال الساعات المقبلة، إذ نبه من أتربة مثارة على الخرمة، الموية، ترية، رنية، يصاحبها رياح نشطة، وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية من (5-3) كم.ولفت إلى أن الحالة تبدأ في الغد السبت، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1872668369524072720?ref_src=twsrc%5Etfwكما نبه من ضباب كثيف يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل، على أضم، وبني يزيد، وميسان، والطائف من الساعة التاسعة من مساء اليوم حتى التاسعة من صباح الغد السبت.أيضا تمتد حالة الضباب على كل من الخرمة والموية وتربة، ورنية، من الساعة الواحدة صباحًا حتى التاسعة صباحًا.وكان أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر على منطقة مكة المكرمة محذرًا من طقسها، موضحا أنها تشهد هطول أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وجريان سيول وصواعق رعدية وتساقط للبرد.وفي وقت سابق كان أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة، إذ أفاد باستمرار الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية.وذكر أنها ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.ولم يستبعد مركز الأرصاد، تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الجنوبية والوسطى من المنطقة الشرقية.وتوقع أيضا أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.وتشمل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.