الامارات | "صاروخ ماديرا" يعلن مفاجأة من دبي.. رونالدو يُخطط لرئاسة نادٍ بعد اعتزاله كرة القدم.

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو لاعبي العالم للقدوم إلى الاحتراف في الدوري السعودي، معتبره أفضل بكثير من دوريات في أوروبا وخص منها تحديدا الدوري الفرنسي.

وقال خلال مشاركته في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، تعرضت لانتقادات شديدة عندما قررت الانتقال إلى السعودية، لكنني أدعو الجميع للحضور وتجربة اللعب هناك، الدوري السعودي، تطور كثيرا وان كنتم تصدقوا كلامي، تعالوا وشاهدوا بأنفسكم.

وأضاف: "على سبيل المثال الدوري الفرنسي يعتمد فقط ناد واحد وهو باريس سان جيرمان لا توجد منافسة حقيقية هناك في المقابل، الدوري السعودي يقدم منافسة قوية ومستوى متطور للغاية".

واستبعد رونالدو، أن يتوجه إلى عالم التدريب بعد انتهاء مسيرته مع كرة القدم، وربما سأصبح رئيسًا لنادٍ في المستقبل".

وحفز رونالدو، أندية العالم إلى الاستثمار بصورة أكبر في اللاعبين الشباب لضمان تحقيق النتائج، مشيرا إلى أن هناك لاعبين مثل لامين يامال، نجحوا في سن 17، أن يحققوا النجومية العالمية، هذا لم يكن شائعًا في الماضي".

وتحدث رونالدو عن مدربه السابق في ريال مدريد كارلو أنشيلوتي منوها بقوله: " لكي تكون مدربًا ناجحًا، يجب أن تعرف كيف تتعامل مع لاعبيك. هذا هو المفتاح لتفوق أنشيلوتي، هو يملك هذه الميزة، ولهذا هو مدرب استثنائي".

وعن أسباب تراجع نادي مانشستر يونايتد، " المشكلة في مانشستر يونايتد ليست في المدربين فقط، هناك مشكلات أعمق داخل النادي. لكنني واثق أن الشمس ستشرق من جديد على هذا النادي الكبير".