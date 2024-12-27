الامارات | بينتو يشعر بخيبة آمل ويؤكد: "الأبيض" تلقى هدف التعادل من "نصف فرصة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، باولو بينتو، عن خيبة أمله على وداع "الأبيض" لكأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26" بعد التعادل 1-1 أمام نظيره العماني في الجولة الثالثة "الأخيرة".

وقال في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: "لقد كانت السيطرة لنا في الشوط الأول، لقد لاحت لنا الكثير من الفرص لكن لم نستغلها، وفي الشوط الثاني تقاسمنا السيطرة مع منافسنا، ومنافسنا استطاع أن يسجل من نصف فرصة".

وأضاف: "خلال اقترابنا من منطقة الجزاء كانت لدينا عدة فرص بعكس المنافس، كما ذكرت، الذي سجل من نصف فرصة، من الطبيعي أن تتأثر معنويات اللاعبين بعد استقبال هدف التعادل".

وواصل: "لقد حاولنا المضي قدماً وحصلنا على ركلة جزاء ولم نستغلها، لقد كانت آخر فرصة لنا للعودة، كان يجب أن نفوز بهذه المباراة، ولكننا لم نكن قادرين على الاستفادة من فرصنا".

واختتم: "في المجمل أنا سعيد بأداء اللاعبين لأنهم قدموا مستوى جيداً، ولكن في الأخير النتيجة لم تكن التي كنا نريدها".