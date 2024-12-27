شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-12-2024 عيار 21 بـ 277.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-12-2024 فى السعودية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 316.75 ريال

يعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-12-2024 فى السعودية كالتالى:

عيار الذهب سعر الذهب

عيار 24 316.75 ريال

عيار 22 290.25 ريال

عيار 21 277.25 ريال

عيار 18 237.50 ريال

عيار 14 184.75 ريال

عيار 12 158.50 ريال

الاونصة 9852.25 ريال

الجنيه الذهب 2217.25 ريال

الأونصة بالدولار 2627.29 دولار