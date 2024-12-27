شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المنافسة" يوافق على استحواذ صندوق اميثيس 3 على 56% من كازارين تيكستايل والان مع تفاصيل الخبر

وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على طلب الاستحواذ المقدم من صندوق استثمار اميثيس 3 سيكا في رايف على نسبة 56% من أسهم شركة كازارين تيكستايل جروب ليمتد.

وكان طلب الاستحواذ يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 28 نوفمبر 2024.

ويعتبر صندوق استثمار اميثيس فاند 3، هو صندوق يستثمر في شركات عاملة في مصر في قطاع الأدوية، قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية وقطاع التكنولوجيا، وتعمل شركة كازارين في قطاع صناعة المنسوجات في مصر.

وكانت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية التابعة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافقت قبل أيام على عدد من طلبات التركز الاقتصادى، ضمت الموافقة على طلب استحواذ شركة نايل فالى اندستريز على عدد 162,893,785 سهم بنسبة 98.951% من أسهم الشركة المصرية للأغذية (بسكو مصر)، والموافقة على طلب استحواذ صندوق استثمار اميثيس 3 سيكا فى رايف (Amethis Fund III S.C.A., SICAV-RAIF) على نسبة 56% من أسهم شركة كازارين تيكستايل جروب ليمتد (Kazareen Textile Group LTD).