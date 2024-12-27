كريسماس باذخ مبهج عالمياً.. بائس فقير في مهد المسيح

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: تتفاقم الأزمة الاقتصادية في بيت لحم مع انهيار السياحة خلال فترات الحرب الإسرائيلية على غزة، وقد شهدت مدينة بيت لحم ، مسقط رأس السيد المسيح ، احتفالات عيد ميلاد باهتة، بل فقيرة وبائسة في ظل الصراع الدائر في غزة، والاقتصاد المحلي المنهار.

وللعام الثاني على التوالي، واجه المجتمع المسيحي في المدينة موسم أعياد كئيبًا، مع تزايد المخاوف بشأن بقاء أحد أقدم السكان المسيحيين في العالم، ومن المعروف أن بيت لحم تعتمد في الأساس على السياحة، وقد انخفض عدد السياح من 2.5 مليون في 2019 إلى 100 ألف فقط في 2024.

بيت لحم.. سجن مفتوح

وقال الراهب إبراهيم فلتس، نائب حراسة الأراضي المقدسة، لوكالة ميديا ​​لاين : "لقد أصبح هذا المكان سجنًا مفتوحًا. وبالإضافة إلى الصراع في غزة، يكافح الناس هنا منذ 15 شهرًا بدون دخل، مع تقييد الحركة، ولا يوجد أي تغيير في الأفق".

وعكست شوارع بيت لحم هذا اليأس، حيث أغلقت العديد من المحلات التجارية، ولم تكن هناك زينة احتفالية، وقام عدد قليل من الأطفال الصغار بتوزيع الحلوى والهدايا التذكارية الصغيرة على المارة بهدف كسب بعض المال.

سارت مجموعات من السكان المحليين ببطء نحو ساحة المهد أمام كنيسة المهد. ورغم غياب السياحة، بدت الساحة مزدحمة، نظرا للعدد الهائل من الصحفيين الأجانب وقوات الأمن في كل زاوية.

"المسيح وسط الأنقاض".. لم لا؟

وتحدث القس منذر إسحاق، كبير قساوسة الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في بيت لحم، عن أهمية الصمود. وقال لصحيفة ميديا ​​لاين: "قبل عام، خطرت لي فكرة تمثيل "المسيح وسط الأنقاض" لإظهار المعاناة التي يتحملها الفلسطينيون في غزة. وقد أرسل هذا رسالة إلى العالم مفادها أن عيد الميلاد هو أكثر من مجرد تكرار؛ إنه وسيلة لتذكر من لا يزال يعيش هنا تحت القمع وكفاحه من أجل البقاء" .

مخاوف اقتصادية متزايدة

كانت الضربة الاقتصادية التي تلقاها بيت لحم شديدة. فالسياحة تشكل 70% من دخل المدينة، والذي يأتي معظمه خلال موسم عيد الميلاد. وانخفضت أعداد الزائرين من أعلى مستوى لها قبل كوفيد-19 عند 2.5 مليون في عام 2019 إلى أقل من 100 ألف في عام 2024.

قالت آنا، وهي منسقة رحلات مسيحية آرامية، لصحيفة ميديا ​​لاين: "أنا عاطلة عن العمل منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، أنا أعتمد حاليًا اقتصاديًا على زوجي، الذي يبيع الأجهزة الإلكترونية في متجره هنا، لكننا نكافح، و لم تتمكن السلطة الفلسطينية ولا إسرائيل من مساعدتنا ماليًا. اعتدت أن آخذ السياح في جولات في القدس وبيت لحم، لكن كل شيء تغير".

وانتقدت آنا الروايات المتضاربة حول الصراع قائلة: "أنا ضد أي شكل من أشكال العنف، وما فعله كل جانب بالآخر أمر غير مقبول. ولهذا السبب، أنا ضد اختيار كل جانب لتصوير نفسه على أنه "الضحية الوحيدة".

وأضافت أن "جمال أرضنا المقدسة، والذي أعرفه بكل سرور باعتباره وحدة واحدة، على الرغم من الجدران التي تفصل جانبًا عن الآخر، هو أنه لا يوجد أسود وأبيض، بل ظلال مختلفة، غالبًا ما لا يراها الناس من الخارج".

وأكدت على أهمية تعليم أطفالها التسامح: "كان هدفي تعليم أطفالي عدم الاستياء من أي شخص. إن مشكلة العديد من الأشخاص الذين يعيشون هنا هي أنهم ينقلون صدماتهم إلى الأجيال الأصغر سناً ويعلمون الكراهية بدلاً من التسامح. إذا استمررنا في فعل ذلك، فسنظل عالقين في حلقة العنف هذه إلى الأبد - اليهود والمسيحيين والمسلمين على حد سواء".

مرشد سياحي مسلم في بيت لحم

وقد عبر عبود صبحة، وهو مرشد سياحي مسلم ومالك متجر للهدايا التذكارية، عن معاناة آنا. وقال لصحيفة ميديا ​​لاين: "أنا فلسطيني مسلم استفدت من السياحة وأحببت التواصل مع الناس من جميع أنحاء العالم. كنت مرتاحًا اقتصاديًا قبل الحرب، وأحببت الانتقال من مدينتي إلى أماكن أخرى مثل حيفا وتل أبيب، ولكن منذ أن حصلت على بطاقة هوية فلسطينية، فقد علقت هنا لأكثر من عام، وأنا منهك عقليًا".

وأضاف "نحن بحاجة إلى السلام ونريده، ولا يمكننا أن نستمر على هذا المنوال. ومن المؤسف أن الوضع هنا في الضفة الغربية قد يزداد سوءا. انظروا إلى جنين وطولكرم هذه الأيام".

ولم يشهد متجره المليء بالسلع الحرفية مثل القطع الزجاجية والحقائب الجلدية والأوشحة والسجاد المصنوع يدويا والملابس التقليدية من الخليل ونابلس ومناطق أخرى أي مبيعات تقريبا.

"معظم الأشياء التي تراها هنا تصنعها 27 شركة عائلية صغيرة تقع بشكل رئيسي في الخليل، وهنا، ونابلس. نحن نقدر الحرفيين الفلسطينيين، ولكن للأسف، لم نتمكن من بيع أي شيء في العام الماضي. نحن نفكر في البدء في الشحن إلى الخارج، لأننا لا نستطيع الاعتماد على السكان المحليين والسياح في الوقت الحالي،" قال.

الكنيسة شريان حياة

أصبحت الكنيسة شريان حياة حيوي للأسر المكافحة. قال الأب رامي عسكريه، كاهن رعية كنيسة اللاتين في سانت كاترين، لصحيفة ميديا ​​لاين: "لقد كانت الكنيسة تفعل الكثير من أجل الناس هنا أكثر من حكومتنا الحالية. نحن نقدم قسائم طعام، وندفع فواتير الكهرباء لمن يعانون، ونوفر الأدوية والرسوم التعليمية. هنا، تغطي السلطة الفلسطينية 90٪ من نفقات الرعاية الصحية، ولكن النسبة المتبقية البالغة 10٪ - وهي مبلغ كبير من المال - يجب تغطيتها من خلال تبرعاتنا. لا يمكننا تدبير أمورنا طوال الوقت مع الأعداد المتزايدة من الطلبات ".

انخفاض عدد السكان المسيحيين

وعبر عسكريه عن أسفه لتراجع أعداد المسيحيين في بيت لحم، وقال: "في عام 1947، كان المسيحيون يشكلون 85% من سكان المدينة، وبحلول عام 2016، انخفضت هذه النسبة إلى 12%، واليوم، نحن نشكل ما يقرب من 10%، وكغيرنا من المسيحيين في المنطقة، قد نواجه الانقراض على الرغم من كوننا من أقدم المجتمعات".

أعرب فلتس عن مخاوف مماثلة. "المفارقة هي أن المسيحيين في جميع أنحاء العالم يصلون من أجل بيت لحم وشعبها هنا، لكن شعبنا يغادر. منذ اندلاع الحرب، غادرت 147 عائلة مسيحية المدينة بحثًا عن فرص أفضل في الخارج. هذا أمر مخيف. ماذا يحمل المستقبل لهذا المجتمع؟ يوجد بالكاد 9000 مسيحي هنا".

كما أعرب عن مخاوفه من تصاعد التطرف في المنطقة. على سبيل المثال، في سوريا، قد يكون المجتمع المسيحي الصغير مستهدفًا بالهجمات أكثر من أي وقت مضى. وذكر أن مقابر المسيحيين تعرضت للتخريب مؤخرًا في حماة، وأُضرمت النيران في شجرة عيد الميلاد.

"جزء من عائلتي سوري، وقبل أيام قليلة انتقلت عائلة ابن عمي بأكملها إلى هولندا. أنا أستمع باهتمام لما يحدث في البلاد. الإسلام السياسي المتطرف يمكن أن يشكل تهديدًا في أوروبا وفي المنطقة، والأقليات الدينية يمكن أن تدفع ثمن ذلك. وبما أننا في عيد الميلاد، فأنا أحاول أن أصلي ألا يحدث هذا وأظل متفائلًا".

بصيص من الأمل

كما قدمت الكنيسة المعمدانية الأولى في بيت لحم، وهي جزء من مجتمع مسيحي إنجيلي صغير ولكنه مرن، بصيص أمل. ووصف زعيمها القس الدكتور نعيم خوري الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة من خلال أنشطة عيد الميلاد والتبرعات الغذائية والتجمعات الروحية.

وقال لصحيفة ميديا ​​لاين: "وزعنا أكثر من 250 حصة من الطعام على الأسر المحتاجة. روحيا، نشكر الله أن الناس وجدوا بعض الراحة والأمل من خلال احتفالاتنا".

وقد سلط ديفيد بارسونز، نائب رئيس السفارة المسيحية الدولية في القدس، الضوء على اتجاه أوسع نطاقاً. وقال: "في بيت لحم، أصبح المعيلون، الذين يعملون عادة في السياحة المسيحية أو يعملون في إسرائيل، عاطلين عن العمل بسبب الحرب. لذا فإن عيد الميلاد ليس جيداً هناك هذا العام. وفي الوقت نفسه، وجد المسيحيون العرب في مدن مثل الناصرة وحيفا ويافا القديمة المزيد من الفرص للاحتفال جنباً إلى جنب مع جيرانهم اليهود، مما عزز التماسك الاجتماعي".

ووصف "الكثير من التفاعل خلال عيد الميلاد وعيد الحانوكا هذا العام"، وأضاف: "من الجيد أن نرى المجتمعات تتجمع معًا".

ورغم التحديات، يواصل الزعماء الدينيون في بيت لحم الدعوة إلى السلام والأمل. ولخص خوري المشاعر السائدة: "نحاول زرع الأمل والسلام والحب في قلوب الناس".

مهد المسيح

مهد ولادة يسوع المسيح، أو كنيسة المهد وطريق الحجاج في بيت لحم، وهو الموقع الذي يبعد 20 كم من مدينة القدس ويوجد عند المكنة التي يعترف بها أبناء الديانة المسيحية، منذ القرن الثاني، على انها مكان ولادة يسوع المسيح.

وبنيت الكنيسة في العام 339. وقد حافظ البناء الذي أعيد تشييده في القرن السادس بعد الحريق الذي أصاب الكنيسة، على بقايا الفسيفساء الأصلية على الأرض.

وفي الموقع أيضا كنائس وأديرة، يونانية ولاتينية وأرثوذوكسية وفرنسيسكان وأرمن، وكذلك أجراسا وحدائق متنوعة على طول طريق الحجاج.