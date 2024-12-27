تحدثت معلومات عن مقتل العنصر في بلدية بيروت أنيس محمد ميقاتي، سكان طريق الجديدة، بطلقة نارية دون معرفة تفاصيل الحادث. وفي السياق، نعى المفتش العام المساعد لدار الفتوى الاسلامية الشيخ حسن مرعب، الشاب أنيس ميقاتي، ولفت الى اننا "فقدنا شاباً مقداماً محباً لدينه وأهله وأبناء منطقته من خيرة شباب الطريقالجديدة في بيروت، على إثر حدث أليم لم تُكشف ملابساته بعد".

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات عن مقتل عنصر في بلدية بيروت بطلقة نارية دون معرفة تفاصيل الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.