ماذا فعل سلاح الجو الإسرائيلي بالحوثيين؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: كشفت مصادر إسرائيلية عن تفاصيل "الضربة الرابعة" التي قام بها سلاح الجو الإسرائيلي لليمن، وتحديداً التي طالت البنية التحتية للحوثيين، رداً على صورايخ ومسيرات الحوثي التي ضربت عمق تل أبيب خلال الفترات الماضية.

وأكدت مصادر لصحيفة جيروزاليم بوست ، الخميس، أن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت البنية التحتية، وخاصة العسكرية للحوثيين بالقرب من مطاري الحديدة والعاصمة اليمنية صنعاء.

واستهدفت الغارات المدرج الرئيسي بمطار صنعاء الدولي وبرج المراقبة والطائرات، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعضها لاحقاً.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه كان في المطار أثناء الغارات، وكان في اليمن للتفاوض على إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الذين كانوا محتجزين هناك.

وهناك تأكيدان بقتل 3 أشخاص وإصابة 16، في مطار صنعاء إثر الهجوم الإسرائيلي، بحسب قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

استهداف البنية العسكرية للحوثيين

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف البنية التحتية العسكرية للحوثيين ومطار صنعاء الدولي ومحطتي الكهرباء حزيز ورأس قنتب وموانئ الحديدة والصليف ورأس قنتب على الساحل الغربي، وكانت الأهداف تُستخدم لتهريب الأسلحة من النظام الإيراني إلى اليمن.

وتم الإبلاغ عن 7 غارات في صنعاء و 3 في الحديدة، كما تم رصد العشرات من الطائرات في الجو، وقالت مصادر محلية إن الغارات نفذت في الوقت الذي كان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي يلقي خطاب "النصر" في مكان قريب.

وانتقد الحوثي "فشل" تل أبيب في تحدي اليمن، وقال إن إسرائيل فشلت في الحصول على معلومات استخباراتية في البلاد قبل شن الضربات مباشرة، ووصف المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام الهجوم بأنه "جريمة بحق الشعب اليمني".

تصعيد الهجوم

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بمواصلة مهاجمة "الذراع الإرهابية" لإيران حتى "نكمل المهمة"، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "سنلاحق كل قادة الحوثيين، لن يتمكن أحد من التهرب من الذراع الطويلة لإسرائيل".

وقال جيش الدفاع الإسرائيلي في أعقاب الضربات: "إن النظام الإرهابي الحوثي يشكل جزءًا مركزيًا من المحور الإيراني للإرهاب، وتستمر هجماته على السفن والطرق البحرية الدولية في زعزعة استقرار المنطقة والعالم أجمع. يعمل النظام الإرهابي الحوثي كجماعة إرهابية مستقلة بينما يعتمد على التعاون والتمويل الإيراني لتنفيذ هجماته".

"لن يتردد جيش الدفاع الإسرائيلي في العمل على أي مسافة ضد أي تهديد لدولة إسرائيل ومواطنيها".

وتأتي هذه الضربات بعد هجمات صاروخية متواصلة على تل أبيب، سقط خلالها صاروخ، مما تسبب في أضرار وإصابة أكثر من 30 شخصا.

وتعهدت الولايات المتحدة وإسرائيل بتكثيف الهجمات على الحوثيين، الذين بدأوا في شن غارات على التجارة المتدفقة عبر خليج عدن والبحر الأحمر "تضامنا" مع حماس.

200 صاروخ و170 طائرة مسيرة حوثية على اسرائيل

وبحسب جيش الدفاع الإسرائيلي، أطلق الحوثيون أكثر من 200 صاروخ باليستي وأكثر من 170 طائرة بدون طيار على إسرائيل، حيث أسقطت الولايات المتحدة أو إسرائيل معظمها، لكن 22 منها اخترقت إسرائيل.

وهاجم جيش الدفاع الإسرائيلي الحوثيين 3 مرات سابقة، في تموز (يوليو)، أيلول (سبتمبر)، و19 كانون الأول (ديسمبر).

وفي المرة الأخيرة هاجمت قوات الدفاع الإسرائيلية الحديدة ورأس عيسى ومناطق ساحلية أخرى والعديد من الموانئ الأصغر حجماً، مثل الصليف. وكانت كل منطقة مستهدفة تضم عشرات الأهداف، وخاصة صنعاء، فيما يتصل بالكهرباء والنفط الحوثيين، بالإضافة إلى ذلك، تم مهاجمة ثماني سفن قطر خاصة كبيرة.

إن تدمير هذه السفن قد يؤدي إلى إغلاق هذه الموانئ لأن هذه السفن قادرة على إغلاق مناطق معينة وغالبًا ما يُطلب منها أيضًا سحب سفن أخرى إلى الميناء.

وقال جيش الدفاع الإسرائيلي إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى يتمكن الحوثيون من العثور على بدائل لهذه السفن الفريدة.

قائد القوات الجوية يتحدث

بدوره قائد القوات الجوية الإسرائيلية اللواء تومر بار: "لقد رأينا للتو عرضًا ملموسًا لقدراتنا، ونحن قادرون على أكثر من ذلك بكثير".

فقد شنت القوات الجوية الإسرائيلية، الخميس، عدة غارات على مناطق في اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ردا على الهجمات الصاروخية على تل أبيب.

وتحدث قائد القوات الجوية الإسرائيلية اللواء تومر بار إلى ضباطه في أعقاب الضربات، وقال :"هذه هي الضربة الرابعة التي ننفذها في اليمن، ولم ننته بعد، أود أن أبدأ بالجهود الدفاعية التي نبذلها ليلة بعد ليلة منذ بعض الوقت، إنه جهد يستحق الثناء، لكنه ليس كافياً ضد العدو الذي نواجهه هنا. في نهاية المطاف، الحل هو الوصول إلى العدو".