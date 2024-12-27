السلطات الفنلندية فتحت تحقيقا بشأن سفينة روسية في قضية تخريب كابل للكهرباء

اشارت السلطات الفنلندية الى إنها فتحت تحقيقا بشأن ناقلة نفط أبحرت من ميناء روسي، في قضية "تخريب" كابل كهرباء تحت البحر يربط بين فنلندا وإستونيا تضرر الأربعاء.

واوضح مسؤول المكتب الوطني للتحقيقات في فنلندا روبن لاردوت إن تحقيقا في "تخريب خطر" قد فُتح بشأن الناقلة النفطية إيغل إس التي ترفع علم جزر كوك الواقعة في جنوب المحيط الهادئ. وقال "لقد صعدنا على متن السفينة وتحدّثنا مع الطاقم وجمعنا أدلة".

وذكر رئيس جهاز الجمارك الفنلندي سامي راكشيت إنه يعتقد أن السفينة "تابعة لأسطول الظل الروسي وأن الشحنة هي بنزين خال من الرصاص تم تحميله في ميناء روسي".

واوضح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب "راقبنا الوضع عن كثب البارحة" مع رئيس الوزراء بيتيري أوربو.

وكان انفصل عن الشبكة الأربعاء، يوم عيد الميلاد، كابل إست لينك 2 الذي يربط بين فنلندا وإستونيا ويمد الأخيرة بالكهرباء، وذلك بعد شهر ونيّف على انقطاع كابلين للاتصالات في 17 و18 تشرين الثاني في المياه الإقليمية السويدية في بحر البلطيق.

وأسطول الظل هو تعبير يستخدم للإشارة إلى سفن منخرطة في عمليات تشكل انتهاكا للحظر المفروض على نقل الخام الروسي ومشتقاته.

والسفينة "إيغل إس" متّجهة إلى ميناء بور سعيد في مصر وهي حاليا في خليج فنلندا، وفق موقع مارين ترافيك المتخصّص في تتبع حركة السفن.

وتشتبه الشرطة بأن مرساة الناقلة النفطية ألحقت أضرارا بكابل الكهرباء.