شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أجهزة.. كيف شارك التحالف الوطنى أهالى بورسعيد فى احتفالات عيدها القومى؟ والان مع تفاصيل الخبر

اعتاد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى مشاركة المواطنين فى المناسبات والأعياد، وفي إطار احتفالات محافظة بورسعيد بالذكرى الـ68 لعيدها القومي، وبالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شهد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، حفل توزيع أجهزة كهربائية لصالح 10 عرائس من أبناء المحافظة المقبلين على الزواج.

وقد تم اختيار العرائس المستفيدات بناءً على بحث اجتماعي أجرته مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتيسير بدء الحياة الزوجية لهن.

حيث حضر الفعالية لفيف من الشخصيات الهامة، الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والنائب عادل لمعي، عضو مجلس الشيوخ، والأستاذة صباح العربي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، والدكتورة إنجي حسن، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى اللواء أسامة زعفان، مستشار المحافظ.

وأعرب اللواء محب حبشي عن تقديره لمؤسسة العربي ودورها الوطني البارز في دعم المجتمع، مشيدًا بمساهمتها المميزة بتقديم 40 جهازًا كهربائيًا من منتجاتها للعرائس. كما قدم التهنئة للعرائس، متمنيًا لهن حياة أسرية سعيدة ومستقرة.

من جانبها، أكدت صباح العربي على حرص مؤسسة العربي على مواصلة دعم المبادرات المجتمعية بالتعاون مع الجهات المختلفة، معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية وبتواجدها بين أبناء محافظة بورسعيد في هذه المناسبة الوطنية الهامة.

تأتى هذه المبادرة فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتعزيز العمل الأهلى وتمكين الأسر المصرية، وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.