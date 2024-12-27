المكتب السياسي للحوثيين: نؤكد جهوزية القوات المسلحة في الرد السريع على العدوان ومقابلة التصعيد بالتصعيد دون حسابات أو تراجع

اشار المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية الى اننا نؤكد جهوزية القوات المسلحة في الرد السريع على العدوان ومقابلة التصعيد بالتصعيد دون حسابات أو تراجع. ولفت الى ان الغارات الإسرائيلية على صنعاء والحديدة تكشف عن مدى الإجرام الصهيوني.

وذكر المكتب السياسي لأنصار الله بان الغارات الإسرائيلية لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة دعم غزة وشعبها ومقاومتها، مهما أوغل العدو في انتهاكاته واستباحة المدنيين.