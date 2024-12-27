اشار المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية الى اننا نؤكد جهوزية القوات المسلحة في الرد السريع على العدوان ومقابلة التصعيد بالتصعيد دون حسابات أو تراجع. ولفت الى ان الغارات الإسرائيلية على صنعاء والحديدة تكشف عن مدى الإجرام الصهيوني.
وذكر المكتب السياسي لأنصار الله بان الغارات الإسرائيلية لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة دعم غزة وشعبها ومقاومتها، مهما أوغل العدو في انتهاكاته واستباحة المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب السياسي للحوثيين: نؤكد جهوزية القوات المسلحة في الرد السريع على العدوان ومقابلة التصعيد بالتصعيد دون حسابات أو تراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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