اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية الى ان هناك هدفان أساسيان للحكومة اللبنانية، أولاً سرعة إنجاز إعادة الإعمار والتخلص من مخلفات العدوان الإسرائيلي، وثانياً الشفافية التامة.
ولفت حمية في حديث لقناة "الجديد" الى ان الركام الناتج عن العدوان الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية "ما رح ينكب بالبحر"، بل يحتاج لفرز وموافقة وزارة البيئة، وهناك إمكانية لتوسيع مكب الكوستابرافا.
كانت هذه تفاصيل خبر حمية: الركام الناتج عن العدوان الإسرائيلي في الضاحية "ما رح ينكب بالبحر" بل يحتاج لفرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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