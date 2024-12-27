حمية: الركام الناتج عن العدوان الإسرائيلي في الضاحية "ما رح ينكب بالبحر" بل يحتاج لفرز

اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية الى ان هناك هدفان أساسيان للحكومة اللبنانية، أولاً سرعة إنجاز إعادة الإعمار والتخلص من مخلفات العدوان الإسرائيلي، وثانياً الشفافية التامة.

ولفت حمية في حديث لقناة "الجديد" الى ان الركام الناتج عن العدوان الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية "ما رح ينكب بالبحر"، بل يحتاج لفرز وموافقة وزارة البيئة، وهناك إمكانية لتوسيع مكب الكوستابرافا.