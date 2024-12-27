شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل القاسم: هذا اول شيء سأفعله حينما أعود إلى بيتي بسوريا.. صورة والان مع التفاصيل
واضاف :هذه اللوحة أزالها السر.. سور الهارب وفيق ناصر رئيس الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية عندما أرسل زعرانه إلى بيتي ليستولوا عليه ولينهبوا كل محتوياته. سأعيد هذه العبارة إلى واجهة المنزل. أما الشيء الثاني الذي سأعيده إلى القوس في الطابق الأخير من البيت هو شعار الاتجاه المعاكس الذي نحته لي بالرخام أخونا أبو عمر الحلبي.
واختتم: أن هذا الشعار حطمه كلاب وفيق ناصر ومعلمه الفصعون الهارب لأنهم كانوا يكرهون برنامج الاتجاه المعاكس كره العمى، ولا ألومهم طبعاً فقد ظل الاتجاه المعاكس يدق الخوازيق في أسفلهم حتى آخر لحظة قبل هروبهم، وأنا بصراحة فخور جداً بكل خازوق أطعمتهم إياه على مدى سنوات الثورة
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