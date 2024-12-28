جورجينا رودريغيز بإطلالة أنيقة في حفل تكريم كريستيانو رونالدو .. وسعر حقيبتها باهظ

ميرنا وليد - بيروت - اشتهرت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز بملابسها المصممة الرائعة، وحرصت على أن تكون كل العيون عليها وهي تتألق بفستان أسود قصير في حفل توزيع جوائز Globe Soccer في دبي يوم الجمعة.



رافقت النجمة البالغة من العمر 30 عاماً شريكها منذ فترة طويلة كريستيانو رونالدو إلى الحدث حيث ابتسم الثنائي لبعضهما البعض أثناء جلوسهما.

عرضت عارضة الأزياء الإسبانية شق صـ درها الواسع في الفستان المذهل، والذي يتميز بأكمام طويلة من الدانتيل، وأكملت مظهرها الساحر بمجوهرات ألماسية مميزة وحملت متعلقاتها في حقيبة مصنوعة من جلد التمساح الأسود، بقيمة 60 ألف جنيه إسترليني.

وفي الوقت نفسه، بدا كريستيانو، 39 عاماً، أنيقاً في بدلة رمادية، مرتدية طبقات من الملابس فوق قميص أبيض بسيط.