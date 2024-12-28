أجمل تسريحات الشعر التي تليق بفساتين سهرة رأس السنة.. على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - إذا كنت ترغبين في التألق بأحد الفساتين الأنيقة والراقية في حفلة رأس السنة، فعليك في المقابل إتقان اختيار تسريحة الشعر التي تبرز ملامحك وتسلط الضوء على مكياجك وفي الوقت ذاته تليق بفستانك. فسواء كان فستاناً طويلاً أم قصيراً، مخملياً أو براقاً، فيمكنك أن تنسقي معه إحدى تسريحة الشعر العصرية التي تكمل إطلالتك وتضمن لك طلةً رائعةً، وذلك على طريقة النجمات. فإن كنت تميلين إلى تسريحات الشعر المرفوعة أو نصف المرفوعة أو المنسدلة، تابعينا في ما يلي، لنرصد لك مجموعةً مميزةً من تسريحات الشعر التي تليق بفساتين سهرة رأس السنة، على طريقة النجمات.

تسريحة ذيل الحصان الويفي المنخفض مع الغرة الجانبية من نوال الزغبي

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إذا كنت ترغبين في الحصول على مظهر شبابي أكثر حيويةً وفي الوقت نفسه يضمن لك إطلالة أنثوية جذابة، يمكنك أن تنسقي مع فستانك تسريحة ذيل الحصان الويفي المنخفض مع الغرة الجانبية الويفي النازلة على جانب الوجه، من وحي الفنانة نوال الزغبي التي دائماً ما تتقن اختياراتها الجمالية، فاحذي حذوها وتألقي بإطلالة تخطف الأنظار في سهرة رأس السنة، واستقبلي العام الجديد بكل جمال وجاذبية.

يمكنك أيضاً التألق بأجمل تسريحات شعر أنيقة وعصرية لحفل نهاية العام على طريقة النجمات

تسريحة الشعر الويفي المنسدل بالفرق النصفي من إلهام علي

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إذا كنت من محبات تسريحات الشعر المنسدل، وتريدين تنسيق فستانك مع واحدةٍ منها، يمكنك أن تتألقي بتسريحة الشعر الويفي المنسدل بالفرق النصفي من وحي الفنانة إلهام علي، فهي تسريحة ناعمة وأنيقة تبرز جمال شعرك وحيويته وتجعلها أكثر حجماً وكثافة، كما تليق بأشكال الفساتين كافة المكشوفة والمحتشمة. تناسب هذه التسريحة مختلف أطوال الشعر، ويمكنك تنسيقها مع مكياج ناعم يبرز جمال وجهك من دون مبالغة في حفل نهاية العام، فضعيها في قائمة خياراتك الجمالية لهذه السهرة المميزة.

تسريحة الشعر المموج نصف مرفوعة من أنغام

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هذه التسريحة رائجة جداً وتناسبك إطلالتك بالفستان في حفل نهاية العام واستقبال العام الجديد، فهي مريحة من جهة ومن جهة أخرى تبرز جمال وجهك وشعرك في آن، كونها ترتكز على الشعر المنسدل على الظهر وعلى الغرة المسحوبة إلى الخلف التي تُشعرك بالراحة، أما خصلات الشعر الويفي المنسدلة على جانبي الوجه فتضفي على مظهرك لمسةً حيويةً. اعتمديها على طريقة الفنانة أنغام، وأربزي ملامح وجهك من خلالها.

تسريحة الشعر المرفوع مع الغرة المنسدلة من أصالة

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أما إذا كنتِ من محبات تسريحات الشعر المرفوعة بلمسات شبابية عصرية، يمكنك أن تنسقي مع فستانك في حفل نهاية العام تسريحة الشعر المرفوع بالفرق النصفي مع خصلات الشعر المموجة المنسدلة على جانبي الوجه على طريقة الفنانة أصالة، فهي تسريحة شبابية أنيقة ومميزة ومريحة في آن، كما أنها تناسب مختلف أطوال الشعر وأشكال الوجه. وهي ملائمة جداً للفساتين المحتشفة، حيث تبرز فستانك بتفاصيله كافة.

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تسريحة الكعكة المضفرة المصقولة مع الغرة المالسة من مي عمر

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لا تغيب تسريحة الكعكة بأشكالها كافة عن اتجاهات تسريحات الشعر في الموسم كافة، لا سيما في موسم الاحتفالات وتحديداً في حفل نهاية العام، فهي تسريحة أيقونية تُبرز جمال الوجه وتجعله مرفوعاً ومشدوداً. وتُلهمك الفنانة مي عمر واحدةً من أجمل تسريحات الكعكة وأكثر أناقةً، وهي تسريحة الكعكة العالية المضفرة والمصقولة بالفرق النصفي مع خصلات الشعر المالسة المنسدلة على جانبي الوجه. اعتمديها مع فستان براق وتمتعي بإطلالة تحبس الأنفاس.

تسريحة الشعر الستريت بالفرق النصفي من أمينة خليل

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هل ترغبين في إبراز شعرك الطويل وإظهاره بكامل حيويته ولمعانه، إذاً لا تترددي في اعتماد تسريحة الشعر الستريت المنسدل بالفرق النصفي مع فستانك في سهرة رأس السنة، وذلك على طريقة الفنانة أمينة خليل. هذه التسريحة ناعمة وأنيقة في آن وتضمن لك مظهراً أنثوياً جذاباً، ويمكن أيضاً أن تنسقي معها مختلف أساليب المكياج الناعم والقوي. اعتمديها بالفرق النصفي، ما يُعزز جمال وجهك ويؤطر ملامحك.