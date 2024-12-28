تيم ألين يُعلن عن مُشاركته بالجزء الجديد من فيلم Toy Story

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2024 11:49 مساءً - خلال مقابلة للفنان تيم ألين Tim Allen للحديث عن المسلسل الكوميدي الجديد "Shifting Gears" تحدث الفنان تيم ألين عن عودته لتجسيد شخصية Buzz Lightyear في الجزء الجديد من فيلم "Toy Story" المنُتظر عرضه خلال موسم الصيف 2026.
وأضاف خلال حديثه عن الجزء الجديد من الفيلم بأنها قصة ذكية للغاية، للغاية"، ولا يعتقد حقاً أن تقديم جزء جديد "Toy Story" يتعلق بالمال، حيث إنه متأكد من أن فريق العمل يريدون أن يكون الفيلم ناجحاً، حيث أشاد خلال حديثه بأن نص الجزء الجديد من الفيلم رائع، وذلك ما جعل فريق العمل يرشحه هو والنجم توم هانكس للمُشاركة في الجزء الجديد.
واعترف تيم ألين خلال حديث بأن الأمر كان صعباً حقاً في البداية، باعتبار أن الجزء الرابع تم تقديمه قبل خمس سنوات، إلا أنه بعد مرور ساعتين تقريباً، قرر أن يُجسد شخصية "Buzz" من جديد.
وقد تم إصدار الجزء الأول من فيلم "toy story" عام 1995 من خلال أستوديوهات "بيكسار" للرسوم المتحركة لصالح "والت ديزني"، ودارت أحداث الفيلم حول ما تفعله الألعاب حينما لا يكون الأطفال الذين يمتلكونها موجودين.
وكان قد جسد الفنان تيم ألين تجسيد شخصية "Buzz" في "Toy Story 2" عام 1999، "Toy Story 3" عام 2010"، "Toy Story 4" عام 2019.
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تيم ألين يُشيد بالجزء الجديد من "Toy Story"قال الفنان تيم ألين خلال المقابلة التي تم نشرها أمس الجمعة بأنه انتهى من أول جلسة امتدت لخمس ساعات للتحضير لتجسيد شخصية "Buzz" ضمن أحداث الجزء الجديد من الفيلم مؤكداً اندهاشه من العودة من جديد لتجسيد الشخصية، رافضاً الإفصاح عن التفاصيل.
وأضاف خلال حديثه عن الجزء الجديد من الفيلم بأنها قصة ذكية للغاية، للغاية"، ولا يعتقد حقاً أن تقديم جزء جديد "Toy Story" يتعلق بالمال، حيث إنه متأكد من أن فريق العمل يريدون أن يكون الفيلم ناجحاً، حيث أشاد خلال حديثه بأن نص الجزء الجديد من الفيلم رائع، وذلك ما جعل فريق العمل يرشحه هو والنجم توم هانكس للمُشاركة في الجزء الجديد.
واعترف تيم ألين خلال حديث بأن الأمر كان صعباً حقاً في البداية، باعتبار أن الجزء الرابع تم تقديمه قبل خمس سنوات، إلا أنه بعد مرور ساعتين تقريباً، قرر أن يُجسد شخصية "Buzz" من جديد.
وقد تم إصدار الجزء الأول من فيلم "toy story" عام 1995 من خلال أستوديوهات "بيكسار" للرسوم المتحركة لصالح "والت ديزني"، ودارت أحداث الفيلم حول ما تفعله الألعاب حينما لا يكون الأطفال الذين يمتلكونها موجودين.
وكان قد جسد الفنان تيم ألين تجسيد شخصية "Buzz" في "Toy Story 2" عام 1999، "Toy Story 3" عام 2010"، "Toy Story 4" عام 2019.
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آخر أفلام تيم ألين بالسينمايُذكر أن آخر أفلام الفنان تيم ألين بالسينما كان تجسيده لبطولة فيلم "The Santa Clauses" والذي جسد من خلاله شخصية "سانتا كلوز" وتم عرضه عام 2022، وشارك ببطولة الفيلم كل من إليزابيث ميتشيل، أوستن كين، ماتيلدا لاولر.
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