تيم ألين يُعلن عن مُشاركته بالجزء الجديد من فيلم Toy Story

تيم ألين يُشيد بالجزء الجديد من "Toy Story"

آخر أفلام تيم ألين بالسينما

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2024 11:49 مساءً - خلال مقابلة للفنانللحديث عن المسلسل الكوميدي الجديد "Shifting Gears" تحدث الفنان تيم ألين عن عودته لتجسيد شخصيةفي الجزء الجديد من فيلم "Toy Story" المنُتظر عرضه خلال موسم الصيف 2026.قال الفنانخلال المقابلة التي تم نشرها أمس الجمعة بأنه انتهى من أول جلسة امتدت لخمس ساعات للتحضير لتجسيد شخصيةضمن أحداث الجزء الجديد من الفيلم مؤكداً اندهاشه من العودة من جديد لتجسيد الشخصية، رافضاً الإفصاح عن التفاصيل.وأضاف خلال حديثه عن الجزء الجديد من الفيلم بأنها قصة ذكية للغاية، للغاية"، ولا يعتقد حقاً أن تقديم جزء جديديتعلق بالمال، حيث إنه متأكد من أن فريق العمل يريدون أن يكون الفيلم ناجحاً، حيث أشاد خلال حديثه بأن نص الجزء الجديد من الفيلم رائع، وذلك ما جعل فريق العمل يرشحه هو والنجم توم هانكس للمُشاركة في الجزء الجديد.واعترفخلال حديث بأن الأمر كان صعباً حقاً في البداية، باعتبار أن الجزء الرابع تم تقديمه قبل خمس سنوات، إلا أنه بعد مرور ساعتين تقريباً، قرر أن يُجسد شخصية "Buzz" من جديد.وقد تم إصدار الجزء الأول من فيلم "toy story" عام 1995 من خلال أستوديوهات "بيكسار" للرسوم المتحركة لصالح "والت ديزني"، ودارت أحداث الفيلم حول ما تفعله الألعاب حينما لا يكون الأطفال الذين يمتلكونها موجودين.وكان قد جسد الفنانتجسيد شخصية "Buzz" في "Toy Story 2" عام 1999، "Toy Story 3" عام 2010"، "Toy Story 4" عام 2019.يمكنك قراءة: مشاهير هوليوود مثلوا مع أبنائهم دون أن نشعر بهميُذكر أن آخر أفلام الفنانبالسينما كان تجسيده لبطولة فيلم "The Santa Clauses" والذي جسد من خلاله شخصية "سانتا كلوز" وتم عرضه عام 2022، وشارك ببطولة الفيلم كل من إليزابيث ميتشيل، أوستن كين، ماتيلدا لاولر.

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