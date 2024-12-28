جيدا منصور تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل أثينا

نجاح سينمائي

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مشاركة درامية سابقة

جيدا منصور في سطور

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2024 11:49 مساءً - انضمت الفنانةإلى أبطال مسلسل " أثينا" المُقرر عرضه في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2025، ويشاركها بطولة العمل عدد كبير من النجوم، منهم ريهام حجاج ،سوسن بدر، محمود قابيل، سلوى محمد علي، أحمد مجدي، نبيل عيسى وعلي السبع، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.يأتي انضماملأبطال مسلسل "أثينا" عقب النجاح الذي حققته في فيلم "مين يصدق" الذي عرض الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؛ إذ دارت أحداث الفيلم حول "نادين"وهي فتاة مراهقة التي تتعرف إلى شاب يدعى "باسم" الفنان يوسف عمر وتعجب به، وتكتشف لاحقاً احتياله عليها، وبالرغم من ذلك تقع في حبه، وتشاركه عمليات النصب على الأغنياء لمساعدة الفقراء، شارك في بطولة الفيلم عددٌ آخر من النجوم، وهم: شريف منير، أشرف عبد الباقي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، أحمد رزق وآخرون.وشاركتمؤخراً في مسلسل "تيتا زوزو" بطولة النجمة الكبيرة إسعاد يونس ومحمود البزاوي، إسلام إبراهيم، وحمزة العيلي، وإخراج شيرين عادل وتأليف محمد عبد العزيز، وتتناول أحداث المسلسل قصة الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، ولديها ولدان وابنتان، حيث نتابع علاقتها بأحفادها، وتعاملها معهم ومع المشكلات التي يتعرضون لها، واستخدامها للذكاء الاصطناعي لتواكب ما يحدث من تطور حولها، ووقوعها في براثن رجل الأعمال الفاسد البحراوي.يمكنكم متابعة حصاد العام .. أشهر مسلسلات الأوف سيزون في 2024كانت بدايةفي التمثيل من خلال فرق المسرح المدرسي، ثم درست بعدها بقسم إعلام وترجمة، لكن إلى جوار الدراسة الجامعية كانت تدرس في ورش تمثيل، كما عملت في فرقة ارتجالياً مع رمزي لينر، وهي أعرق فرقة في مسرح الارتجال بمصر، بجانب عملها كمدربة تمثيل.وشاركتبالتمثيل في العديد من الأفلام القصيرة، إلى أن جاءتها الفرصة الأولى في مسلسل ليه لأ3، عندما اختارتها المخرجة نادين خان، والمسلسل بطولة النجمة نيللي كريم وأحمد طارق ومعتز هشام.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».