هكذا ردت أحلام على أحد متابعيها بعد طلبه الغريب منها.. فما القصة!‏

أحلام ترد على أحد متابعيها: ألبومي فيه فن وسلطنة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2024 11:49 مساءً - حرصت الفنانة الإماراتيةعلى الرد على أحد متابعيها طلب منها إغاظة بعض الأشخاص بطرح ألبومها الجديد، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس".ردت أحلام على أحد متابعيها من خلال حسابها الشخصي على "إكس"، طلب منها طرح ألبومها الجديد من أجل إغاظة بعض الأشخاص، حيث قال: "نزلي البرومو واقهريهم، كلنا معك وألبومك بينجح غصباً عنهم ويحتل الترند، إحنا وراك يا أم فاهد".لترد عليه أحلام عبر صفحتها الشخصية، قائلة: "مع احترامي للجميع أنزل ألبوم لجمهوري ولفني مش عشان أغيظ حد؛ أنا ألبومي فيه فن وسلطنة وشغل متعوب عليه عشان أحلام وفنها وجمهورها فقط شكراً لمحبتكم".

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آخر أعمال أحلام

تنتظر الفنانةحفلها الغنائي الذي يوافق يوم 17 من يناير المقبل على مسرح "أبوبكر سالم" ضمن فعاليات وحفلات موسم الرياض، التي كشف عنها المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، حيث نشر جدول الحفلات التي ستنظمها شركة بنش مارك على مسرح أبوبكر سالم في موسم الرياض بنسخته الخامسة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس"، وقد تم الإعلان عنها وبلغ عددها 11 حفلة سيحييها نجوم الفن.على الجانب الآخر، طرحت الفنانةمنذ فترة أغنية جديدة بعنوان: "رضاج يا دبي" وذلك عبْر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب"، وهي الأغنية التي أعدتها خصيصاً لوطنها الإمارات؛ تعبيراً عن مدى حبها وعشقها لهذا البلد. وجاءت الأغنية من كلمات سعادة عبد الله بن حمدان بن دلموك، ولحنها أحمد الهرمي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».