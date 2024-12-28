وفاة زوج نشوى مصطفى والفنانة تناشد بحضور صلاة الجنازة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - أعلنت الفنانة نشوى مصطفى وفاة زوجها من خلال مشاركة الخبر عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك، وقد ناشدت الجميع، بل وتوسلت، لحضور صلاة الجنازة، حيث قالت: " اللي بيحب ربنا يجى يصلى صلاة الجنازة على زوجى ونور عينى وحبيبى وسترى وابو ولادى — تعالو والنبى مسجد حسن الشربتلى صلاة الضهر — ابوس ايديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبى - الله يراضيكم تعالو كلكم — ادعو له بالرحمة وادعولى انا وولاده بالصبر والثبات — مسجد حسن الشربتلى التجمع الخامس - حتلاقوه على جوجل ماب — شيرو كتير".

أزمة نشوى مصطفى الصحية

تعرضت الفنانة نشوى مصطفى في وقتٍ سابق من هذا العام لوعكة صحية كبيرة، حيث أصيبت بذبحة صدرية نتج عنها قصور في الشريان التاجي، ورأي الأطباء أن حالتها الصحية تستلزم إجراء عملية وتركيب 3 دعامات في القلب. وبعد إجراء العملية طمأنت نشوى الجمهور على حالتها الصحية وكتبت منشور وضحت من خلاله سبب مرضها قائلة: "سبب من الأسباب الأساسية بعد قدر الله فى مسألة مروري بالوعكة الصحية الصعبة إللي ربنا نجاني منها بلطفه ورحمته - هى التوتر والضغط النفسي — ومشكلتي كانت إنى باشيل هموم الآخرين أكتر ماهما بيشيلوها وأنغمس وأعيش مشاكل الناس أكتر ماهما بيعيشوها وأعيش بافكر لهم فى حلول رغم إنهم هما شخصياً بيتجاوزو مشاكلهم ويعيشو حياتهم ومحدش اساساً بيقدر — اتعلمت إنى أساعد وأشيل وأحل بالقدر إللي أعرف أتحمله — لأن في النهاية قلبي مااستحملش وقالي ارحميني — أوعو تيجو على نفسكم بزيادة - لا يكلف الله نفساً إلا وسعها".

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