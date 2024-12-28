شكرا لمتابعة خبر عن طفلة صينية مقيمة بالمملكة تخطف الأنظار بتصرفها العفوي مع المعجبين.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصدت طفلة صينية مقيمة بالمملكة تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تعاملها اللطيف والعفوي مع معجبين طلبوا التقاط صورة معها.

وظهر في المقطع شخصان يقتربان من الطفلة لالتقاط صورة تذكارية معها، لتقف بكل هدوء وتبتسم بلطافة حتى تم التقاط الصورة، في مشهد نال إعجاب الكثيرين وأشادوا بتصرفها الراقي وبراءتها الواضحة.

وتحولت الطفلة بسرعة إلى حديث منصات التواصل، حيث عبّر الكثيرون عن إعجابهم بطريقة تعاملها الراقية، مؤكدين أن تصرفها يعكس براءة الأطفال وتأثير البيئة المحيطة بها.

الجدير بالذكر أن المملكة أصبحت موطنًا للكثير من الجنسيات المختلفة، ما يساهم في خلق مشاهد جميلة تعكس التنوع الثقافي والإنساني.