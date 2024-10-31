الامارات | أحمد بن محمد: سنواصل دعم المواهب الواعدة لتمثّل الإمارات وترفع علمها عالياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 أكتوبر 2024

أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أهمية دعم المواهب الواعدة لتمثل دولة الإمارات، ورفع علمها عالياً في المحافل العالمية.

وقال سموه عبر حسابه في موقع «إكس»: «في شهر مارس الماضي، أطلقنا الألعاب المدرسية بحلتها الجديدة، وها هي بعثة دولة الإمارات تحقق إنجازاً نفخر به لتحتل المركز الـ9 عالمياً والأول عربياً ضمن قائمة المشاركين في دورة الألعاب المدرسية الدولية التي أقيمت في مملكة البحرين الشقيقة وحصد خلالها أبطالنا 47 ميدالية ملونة منها 17 ميدالية ذهبية»

وتابع: «فخورون بإنجازات طلابنا، وسنواصل دعم هذه المواهب الواعدة لتمثّل دولة الإمارات وترفع علمها عالياً في مختلف المحافل العالمية».