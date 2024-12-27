شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تخطف الأنظار بمظهر وسيارة كلاسيكية من الخمسينات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطفت فتاة ظهرت وهي تقود سيارة كلاسيكية قديمة الأنظار بعدما طلت وكأنها من حقبة الخمسينات وعلى ما يبدو أنها في أحد طرقات جدة.

الفتاة التي أوقفت الطريق بجمالها أثارت جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل بارتدائها ملابس من حقبة الخمسينات، جيث جاءت بتسريحة شعر بسيطة وجذابة وتقود سيارة كلاسيكية قديمة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفتاة التي كانت تقود السيارة بثقة كبيرة، ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل الرواد الذين أعجبوا بجمالها الطاغي والمظهر الكلاسيكي الذي أعادهم للماضي الجميل.