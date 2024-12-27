شكرا لقرائتكم خبر عن وتريات الإسكندرية تعزف كلاسيكيات عالمية فى مسرح سيد درويش.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محيى الدين، وذلك فى الثامنة مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

ويتضمن البرنامج نخبة من المؤلفات الموسيقية والغنائية الكلاسيكية العالمية منها "سيرنادة الوتريات" لـ تشايكوفسكى، "الفرح" للعالم لـ ويل ماسون، "القربان الإلهي" لـ سيزار فرانك، "فلتنعموا بعيد الميلاد - رودلف حيوان الرنة ذو الأنف الأحمر" لـ جونى ماركس، "ليلة هادئة" لـ جروبر، "الدودة المتلألئة" لـ بول لينكيه، "الفنان" لـ جوبلن، "فلتسقط الثلوج" لجول ستاين، "عيد الميلاد الثلجي" لـ إيرفنج بيرلن، "سانتا كلوز سيأتي إلى المدينة" لـ فريد كوتس، "يا ليلة مقدسة" لـ أدولف آدم، "هاليلويا" لـ موتسارت، "بولكا بالنبر" لـ شتراوس، "فلتجلجل الأجراس" لـ جيمس لورد بيربونت، إلى جانب أغانى "فلتدق الطبول بسعادة"، "بشرى الملائكة فى الأعالى"، "فلتزينوا القاعات" و"عيد الميلاد".

جدير بالذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى، وقدم العديد من الحفلات الناجحة، وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافى بين مصر ومختلف دول العالم.