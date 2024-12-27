شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Moana 2 يقترب من تحقيق الـ مليار دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب فيلم الأنيميشن Moana 2 من تحقيق مليار دولار فى شباك التذاكر العالمى، بعدما وصلت مجمل الإيرادات إلى 806 ملايين و917 ألف دولار عالميا، منذ طرحه يوم 27 نوفمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و40 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 366 مليونًا و317 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و440 مليونًا و600 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

وذلك بعدما وجه دواين جونسون "ذا روك"، رسالة خاصة لعشاق السينما قبل عرض فيلم Moana 2 هذا الأسبوع، قائلاً: "غنوا أثناء الفيلم إذا كنتم تحبونه"، وخلال العرض الأول لفيلم ديزني في المملكة المتحدة، قال النجم الكبير دواين جونسون، لهيئة الإذاعة البريطانية: "غنوا.. لقد دفعتم أموالكم التي كسبتموها بشق الأنفس لشراء تذكرة، ودخلتم إلى مسرحية موسيقية وأصبحتم منجذبين إليها.. غنوا خاصة إذا كنتم تحبون الموسيقى، فهذا هو الجزء الممتع".

وفي الوقت نفسه تأملت أولي كرافاليو، في التأثير الذي أحدثته شخصيتها، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم أن أداءها سيثير مثل ردود الفعل المتوهجة هذه عندما تم التعاقد معها لأول مرة للفيلم.