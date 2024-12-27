شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لتعديل وصلة الصرف الصحى لمحل لتغيير النشاط والان مع تفاصيل الخبر

حدد دليل خدمات المراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز محافظة الجيزة، الأوراق والمستندات المطلوبة عند التقدم بطلب تعديل وصلة الصرف الصحي لمحل أو منشأة لتعديل النشاط، وذلك على النحو التالي:

- البطاقة الشخصية.

- صورة عقد الملكية أو عقد الإيجار والأصل للاطلاع.

- رسم هندسي بالتعديل الجديد للوصلة.

- موافقة المالك على التعديل إذا كان مؤجرًا.

- رخصة المحل أو المنشأة بالتعديل.

- إيصال سداد الرسوم.

وتتيح المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات، أهمها (استخراج ترخيص بالهدم للعقارات غير الآيلة للسقوط، استخراج ترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، الاستعلام عن موقف الرخصة، نقل رخصة محل تجارى أو صناعى، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، تقديم طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار ترميم، تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، قيد اتحاد شاغلين، الحصول على صورة طبق الأصل من قرار هدم، تجديد رخصة مصعد، استخراج رخصة تشغيل مصعد، التصالح على مخالفة، تقديم طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه).