شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27-12-2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالجمعة، 27 ديسمبر 2024 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 27-12-2024 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:17 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 44: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:03 م
موعد صلاة العشاء 6:26 م
وقت صلاة الفجر 5:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 م
موعد صلاة العصر 2:46 م
موعد صلاة المغرب 5:05 م
موعد صلاة العشاء 6:29 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 م
موعد صلاة العصر 2:39 م
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:21 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:02 ص
وقت صلاة الظهر 11:44 ص
موعد صلاة العصر 2:37 م
وقت صلاة المغرب 4:57 م
وقت صلاة العشاء 6:17 م
وقت صلاة الفجر 5:04 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 48: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء 6:27 م
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