شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27-12-2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الجمعة، 27 ديسمبر 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 27-12-2024 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:17 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 44: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:03 م

موعد صلاة العشاء 6:26 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 م

موعد صلاة العصر 2:46 م

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء 6:29 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:13 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 م

موعد صلاة العصر 2:39 م

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:21 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:23 صموعد صلاة الظهر 12:01 مموعد صلاة العصر 2:46 مموعد صلاة المغرب 5:05 مموعد صلاة العشاء 6:29 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:13 صموعد صلاة الظهر 11:52 مموعد صلاة العصر 2:39 مموعد صلاة المغرب 4:58 مموعد صلاة العشاء 6:21 ممواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:02 ص

وقت صلاة الظهر 11:44 ص

موعد صلاة العصر 2:37 م

وقت صلاة المغرب 4:57 م

وقت صلاة العشاء 6:17 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:04 ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 48: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:27 م

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