شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يحذر من مخاطر المخدرات: من أكبر الكبائر والان مع تفاصيل الخبر

حذر الدكتور أحمد نبوي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من مخاطر المخدرات على الشباب، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى مضيعة المال والنفس والدين والعمل، وتؤثر سلبًا على الأسرة والمجتمع.

دعا الدكتور احمد نبوي، خلال حلقة برنامج "منبر الجمعة"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس، الشباب إلى الابتعاد عن هذه الآفة والتحذير من مخاطرها، مؤكدًا أن التوبة مفتوحة لآخر لحظة في حياة الإنسان. .

كما أكد على دور الدولة في مكافحة الادمان من خلال الحملات التوعوية والتعاون مع الخبراء والنفسيين والمشاهير، مشيرًا إلى الرقم الساخن 16023 لطلب المساعدة سرًا.

وحث الأهل على مراقبة أبنائهم وتوجيههم بشكل صحيح، ويشجعهم على ممارسة الأنشطة الإيجابية لشغل وقت الفراغ، مع التأكيد على سرية العلاج.

ودعا الدكتور نبوي الشباب إلى الابتعاد عن المخدرات، تعزيز العلاقة بالله، ممارسة الأنشطة الإيجابية، الابتعاد عن الأصدقاء السوء.

كما حث على اختيار الأصدقاء بعنايةو، تشجيع المواهب والأنشطة، وشغل وقت الفراغ في الأنشطة الإيجابية، ولثقة في قدرة الله سبحانه وتعالى على التغيير.