شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات ناسا للدفع بالشركات الخاصة لنشر محطتها الفضائية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يعيش البشر ويعملون على متن محطة الفضاء الدولية منذ عام 2000، ولكن مثل كل قطعة من الآلات القديمة، فإن هذه المحطة المدارية لها عمر افتراضي محدود.

في الواقع، لم يتبق للمحطة الفضائية الدولية سوى سبع سنوات تقريباً قبل أن يتم إخراجها من الخدمة ودفعها إلى هبوط سريع لتحترق في الغلاف الجوي للأرض.

في إطار حرصها على تمكين رواد الفضاء من مواصلة العيش والعمل في مدار قريب من الأرض، تشجع وكالة ناسا الشركات الخاصة على تطوير محطاتها الفضائية الخاصة لنشرها.

وقد يكون العام المقبل محوريًا في الجهود المبذولة لاستبدال محطة الفضاء الدولية، حيث تخطط شركة Vast Space التي يقع مقرها في كاليفورنيا لنشر Haven-1، وهي منشأة أحادية الوحدة جاهزة لرواد الفضاء، وهي في طريقها لتصبح أول محطة فضائية تجارية تصل إلى المدار.

وتأمل شركة فاست سبيس أنه إذا تمكنت من تحقيق نشر ناجح لوحدة هافن-1، بما في ذلك وضع رواد فضاء على متنها، فسوف يعزز ذلك من محاولتها الحصول على برنامج المرحلة الثانية للمدار الأرضي المنخفض التجاري التابع لوكالة ناسا، والذي سيختار في عام 2026 اثنين على الأقل من الموردين لبناء محطات فضائية تجارية للعمليات المدارية.

ومن شأن موافقة وكالة ناسا أن تمهد الطريق لإنشاء منشأة Haven-2، وهي محطة أكثر تعقيدًا ومتعددة الوحدات، وتقول شركة Vast Space إنه يمكن أن يبدأ نشرها في عام 2028 ويكتمل بناؤها بحلول عام 2032.

وقال أندرو فوستيل، أحد مستشاري فاست ورائد الفضاء المخضرم في وكالة ناسا، مؤخرًا: "تم تصميم Haven-2 مع مراعاة التوافق، مما يضمن قدرة الشركاء الدوليين على الاندماج بسلاسة في منصة الجيل التالي هذه".

وستخلق هذه الرؤية للتعاون العالمي في الفضاء فرصًا للتقدم العلمي والتكنولوجي، مما يعود بالنفع على الشركاء السياديين الجدد والحاليين، فضلاً عن الصناعات في جميع أنحاء العالم".

وتشمل الشركات الأخرى التي تهدف إلى بناء محطة فضائية وتتنافس على أن تختارها وكالة ناسا في برنامج CLD المرحلة الثانية شركة Blue Origin، التي تقود اتحادًا يضم Sierra Space وBoeing وRedwire لمنشأة Orbital Reef ، وشركة Voyager Space وNanoracks بالشراكة مع Airbus Defense and Space لمحطة Starlab الفضائية، وشركة Axiom Space، التي اكتسبت الخبرة في السنوات الأخيرة من خلال بعثات رواد الفضاء الخاصة إلى محطة الفضاء الدولية.

وتعد اختيارات وكالة ناسا أساسية، ولكن شركة Vast Space هي التي تهدف إلى دفع مثل هذا المشروع إلى الأمام على نطاق واسع في الأشهر الـ12 المقبلة من خلال أن تصبح أول من ينشر محطة فضائية تجارية في مدار قريب من الأرض.