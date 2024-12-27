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طقس الجمعة.. أمطار رعدية وضباب على أجزاء من هذه المناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.
حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
هطول أمطار على أجزاء متفرقة من مكة المكرمة - واس
هطول أمطار على أجزاء متفرقة من مكة المكرمة - واس

طقس المملكة

ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الجنوبية والوسطى من المنطقة الشرقية.
الأمطار على المملكة - أرشيفية

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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