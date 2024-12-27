شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أمطار رعدية وضباب على أجزاء من هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

طقس المملكة

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الجنوبية والوسطى من المنطقة الشرقية.في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.