شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: غدا موجة شديدة البرودة حتى منتصف الأسبوع على المناطق الشمالية للمملكة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في الأرصاد عقيل العقيل، عن موجة شديدة البرودة ستبدأ غدا حتى منتصف الأسبوع على المناطق الشمالية للمملكة.

وقال العقيل في مداخلة مع قناة الاخبارية: ” غدا تبدأ موجة شديدة البرودة حتى منتصف الأسبوع على المناطق الشمالية للمملكة حيث ستشمل تبوك والجوف، الحدود الشمالية وحائل وشمال منطقة المدينة المنورة”.

وأضاف: ” لكن موجة البرد لن تكون كما كانت الموجة السابقة باردة بل ستكون باردة بشكل أقل ودرجات الحرارة من المتوقع أن تكون بين صفر فى الفجر الباكر وبذلك يتكون الصقيع مع درجات الحرارة المنخفضة”.