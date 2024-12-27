شكرا لمتابعة خبر عن طوق تفوز بكعكة الجوائز وحسين اليوسف الأفضل في ختام مهرجان الرياض للمسرح..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اختتمت اليوم فعاليات مهرجان الرياض للمسرح، وشهد الحفل الكشف عن الفائزين بجوائز المهرجان، حيث نالت مسرحية “طوق” عددا من الجوائز.

ورصدت “صدى” الفائزين بجوائز المهرجان، حيث حصدت مسرحية ⁧”حارسة المسرح‬⁩” بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل ” المسار الاجتماعي “، ونالت مسرحية “طوق” جائرة أفضل عرض مسرحي متكامل ” المسار المعاصر”، وكذلك فازت ‏بجائزة أفضل ديكور مسرحي، ونالت أمال رمضان جائزة أفضل ممثلة دور ثاني عن دورها بالمسرحية ذاتها.

ومنحت جائزة أفضل إخراج مسرحي لـ”عقيل خميس” عن مسرحية ⁧‫”كونتينر”‬⁩، وفيما كانت جائزة أفضل نص مسرحي من نصيب “عبدالعزيز اليوسف” عن مسرحية ⁧‫”القمقم‬”⁩.

‏وفاز حسين اليوسف بجائزة أفضل ممثل أول عن دوره في مسرحية ⁧‫القمقم‬⁩، فيما فازت فاطمة الجشي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسرحية ⁧”حارسة المسرح”‬⁩، فيما منحت جائزة أفضل إضاءة مسرحية لـ”مسرحية ⁧‫كونتينر‬⁩”.

وتميّز مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثانية بزخم ثقافي وفني استثنائي، إذ تنوعت الفعاليات بين الورش التفاعلية والعروض المسرحية التي أضاءت مشهد الإبداع المسرحي، وجذبت جمهورًا واسعًا من عشاق الفن والمسرح.

يذكر أن مهرجان الرياض للمسرح، الذي انطلق في الأحد الماضي، واختتمت فعالياته اليوم يعد من أبرز التظاهرات الثقافية التي تحتفي بالمسرح في المملكة العربية.