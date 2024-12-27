شكرا لمتابعة خبر عن ماجد الحقيل بالزي الجبلي خلال زيارته لجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل بزيارة عدد من المواقع السياحية في منطقة جازان برفقة أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني.

وشملت الأماكن التي زارها الحقيل ، وادي لجب والجبل الأسود بمحافظة الريث ومرتفعات قمم جبال فيفاء ومزرعة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية وعدداً من المواقع بمحافظة العيدابي ومحافظة الداير.

وظهر الحقيل في الصور مرتدياً الزي الجبلي بجازان، ويبدو مستمتعاً بزيارته.