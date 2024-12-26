الامارات | تلاميذ فنلندا يتدربون على رصد «المعلومات الزائفة»       

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت المهارات اللازمة لرصد التضليل الإعلامي وكبح انتشار المعلومات الزائفة تُعلَّم في المدارس الفنلندية، لتصبح أداة أساسية في مكافحة هذه الآفة المتنامية.

«مَن يعرف ما المقصود بكلمة المتصيد الإلكتروني؟»، سؤال تطرحه معلمة الأدب واللغة الفنلندية، سارا فارمولا، لتلامذتها الذين تراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً في إحدى المدارس بالعاصمة هلسنكي، فيرفع الجميع أيديهم للإجابة.

وتقول فارمولا لـ«وكالة فرانس برس» إن الأسئلة الأساسية التي يجب أن يطرحها كل شخص على نفسه في عالم متخم بالمعلومات: «ما أصل المحتوى الذي نشاهده؟ ماذا ننتج بأنفسنا؟ وما مسؤوليتنا؟».

ومن خلال تعليم مواطنيها كيفية التحليل النقدي للمحتوى الإعلامي، وإحباط مخططات التضليل الإعلامي، وطرق التعرف إلى الأخبار المزيفة، تهدف فنلندا إلى تعزيز التعليم على التعامل مع وسائل الإعلام باعتباره مهارة أساسية.

وكانت هذه الدولة الاسكندنافية من أولى الدول في أوروبا التي حددت سياسة وطنية لهذا المجال في 2013، وفي 2019 دمجت هذه المعارف في جميع مواد المناهج المدرسية التي تدرَّس من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية.