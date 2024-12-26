تدخل جراحي عاجل ينقذ مريضًا من شلل دائم في عنيزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نجح أطباء مستشفى الملك سعود بعنيزة، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، من إنهاء معاناة مريض – 38 عامًا – تعرض لإصابة شديدة نتيجة سقوطه من علو، مما تسبب في كسر بالفقرة الصدرية الثانية عشرة وضغط كبير على الحبل الشوكي، أدى إلى فقدان القدرة على الحركة وشلل في الساقين.

وأفاد تجمع القصيم الصحي أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام شديدة في الظهر، وشلل شبه كامل في الساقين، واحتباس حاد في البول، وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة، تبين أن درجة الضعف الحركي في الساقين كانت 1/5، مع وجود احتباس بولي نتيجة الضغط على الحبل الشوكي.

وأضاف تم تحضير المريض لإجراء عملية جراحية طارئة استغرقت 5 ساعات، قام خلالها الفريق الطبي بتوسيع القناة الشوكية، وتثبيت الفقرات المصابة باستخدام 8 مسامير وشريحتين، وبدأت حالة المريض في التحسن التدريجي بعد العملية، وخرج من المستشفى بحالة صحية جيدة، مستعيدًا القدرة على المشي بشكل طبيعي، مع توصية بالمتابعة المنتظمة في العيادات الخارجية لضمان استقرار حالته.

وأكد الفريق الطبي بالمستشفى أن سرعة التدخل الجراحي في مثل هذه الحالات تعد عاملًا حاسمًا لتجنب التلف الدائم في الحبل الشوكي، حيث إن الضغط الناتج عن الكسر يسبب ارتشاحًا يزيد من الاختناق ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة، لافتًا إلى أن الجراحة خلال أول 24 ساعة من الإصابة تسهم بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية.

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