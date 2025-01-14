شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الختان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الختان، أحد الأعياد السيدية الصغرى، ويأتي ختان السيد المسيح بعد 8 أيام من ميلاده، وهو امتداد لطقس يهودى أوصى به الله اليهود، حيث كان الختان علامة العهد بين الله وشعبه.

وذلك حسب وصية الله المقدسة التى جاءت فى (تك 17: 9 – 14) إذ يقول الله: "هذا هو عهدى الذى تحفظونة بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر، فتختنون فى لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بينى وبينكم ابن ثمانية أيام يختن كل ذكر فى أجيالكم.. فيكون عهدى فى لحمكم عهداً أبدياً.. وأما الذكر الأغلف الذى لا يختن فى لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها إنه قد نكث عهدى".

وتعود قصة عيد الختان المجيد، إلى دخول السيد المسيح، إلى الهيكل اليهودى حينما كان طفلًا فى يومه الثامن، وهناك اجتمعت العذراء، ويوسف النجار برجل يدعى سمعان الشيخ، وهو رجل تقى كان قد تنبأ بلقاء المسيح قبل أن يموت، وحين نظر للطفل اعترف به، وقال بأنه المسيح ثم ختنه.

ةتُقام في هذا العيد القداسات الإلهية بالطقس الفرايحي (الفرح)، حيث تُقرأ قراءات خاصة بالمناسبة، وتُرتل ألحان تعبر عن الفرح والابتهاج. يُعتبر هذا العيد فرصة للتأمل في معاني الطاعة والتواضع والتطهير الروحي.