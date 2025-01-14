شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع التدخين والدخول بالموبايل.. محظورات الامتحانات بألسن عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

تواصل كليات جامعة عين شمس، اعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول الأسبوع الثانى على التوالى ، حيث تنتظم الامتحانات بمختلف الفرق الدراسية .

وفى كلية الألسن بجامعة عين شمس، أعدت الكلية روشته هامة من التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات .

وتتضمن هذه التعليمات بأنه لا يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا بعد تقديم اثبات الشخصية ( بطاقة التعريف الجامعي، بطاقة الرقم القومي، جواز السفر للوافدين).

ويلتزم الطالب بالحضور إلى مقر لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل، ولا يسمح للطالب بالدخول إلى لجان الامتحانات بعد مضي 30 دقيقة من بدء الامتحان، ولا يسمح بخروجه إلا بعد مرور نصف الوقت.

يحظر بشكل قاطع دخول الطلاب لجان الامتحانات بأي كتب أو مذكرات، أو أوراق تتصل بمادة الامتحان، ويمنع منعا تاما دخول الطالب لجان الامتحانات بالهاتف المحمول أو أية أجهزة اتصال ذكية أخرى، و يحظر بشكل قاطع التدخين داخل جميع لجان الامتحانات.

ويلتزم الطالب بعدم العبث بورقة الاجابة أو قطع أجزاء منها وتسليمها بعد الانتهاء من الاجابة في الوقت المخصص للسادة الملاحظين، ويلتزم الطالب بعدم الكتابة مطلقا على ورقة الأسئلة والا يعتبر الامتحان لاغيا، وسوف تحجب نتيجة الطالب في حال عدم سداد الرسوم الدراسية المقررة.

و على جميع الطلاب الالتزام بتوجيهات السادة المراقبيين والملاحظين والتعاون معهم للحفاظ على النظام داخل لجان الامتحانات، و أخر موعد لتقديم الأعذار عن دخول الامتحان هو خلال 15 يوما من تاريخ إنتهاء الامتحانات.



يذكر أنه وفقا الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2024/2025، بدأت الدراسة السبت 28 سبتمبر 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى الخميس 2 يناير 2025، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهى الخميس 6 فبراير 2025.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.