إطلاق مبادرة 150 متر أمان خالية من الدخان لمنع بيع السجائر حول المدارس

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القاهرة - سامية سيد - بحضور الدكتورة راندا أبو النجا مسئولة الأمراض غير السارية بـ منظمة الصحة العالمية، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة تم إطلاق مبادرة 150 متر أمان خالية من الدخان، وذلك لمنع إنشاء نقاط بيع لمنتجات التبغ حول المدارس المصرية الخاصة والحكومية، وذلك من خلال إجراء دراسة فى 5 محافظات وهى: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية وبنى سويف فى 102 مدرسة، وذلك لحماية الأطفال من منتجات التبغ وذلك خلال مؤتمر اليوم بالقاهرة وذلك برئاسة الدكتور وائل صفوت استشارى الصحة العامة ومكافحة التبغ.

شارك فى الدراسة كل من: الدكتورة دعاء عبد الحليم صالح أستاذ الصحة العامة بطب القاهرة، والدكتورة إيمان السباعى استشارى الصحة العامة بجامعة القاهرة والدكتور وائل صفوت استشارى الباطنة، والدكتورة أميرة هريدى استشارى الصحة العامة.



من جانبها قالت الدكتورة وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات تطوير النظام الصحى، إن البرلمان يمكنه سن القوانين لمنع بيع منتجات التبغ حول المدارس بمسافة 150 مترا، موضحة أنه من المهم مشاركة الجمعيات الأهلية لتنفيذ هذا الإجراء.



وأكد الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن هدف شركات التبغ التركيز على الأطفال لأنه سيستمر على التدخين لسنوات طويلة لذلك يقومون بعمل دعاية وإغراء الأطفال بجذبهم من منتجات جديدة بأطعم مختلفة ومنتجات مختلفة.



وأوضح المهندس أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ، أن التدخين لازالت مشكلة كبيرة فى مصر، ان النكهات الموجودة بالسجائر تغرى الاطفال والشباب باستهلاك التبغ، موضحا، أن للأسرة دور فى منع التدخين، وأن يتم تطبيق 150 متر أمان أن تزيد، وأن نتحول الى بلد مكافحة للتدخين، وكنائب لى دور فى مكافحة التدخين بالادوات الرقابية والتشريعية سواء فى التطبيق والصياغة ورفع الوعى الرياضى والصحى لمنع التدخين.



وقالت الدكتورة مشيرة صالح بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات و الجريمة والعنف، إن هناك مبادرة لمكتب الأمم المتحدة مشابهة للدراسة التى أجرتها مؤسسة صحة مصر ، نعمل على حماية الاطفال من المخدرات لأن المخدرات لأنها السبب فى الجريمة والعنف ، ونعمل فى مجال الوقاية من الطفولة، موضحة انه بالنسبة للمدرسة فانها تمثل احد الدوائر الاجتماعية للطفل مثل الأسرة مثل النادى، والحى، وهى أحد أهم الدوائر الإجتماعية بعد الأسرة لذلك لابد من الاهتمام بالبرامج التى تقدم داخل المدرسة، وتم تدريب 550 مدرب بصندوق مكافحة المخدراتن ولابد ان نشتغل على بيئات مختلفة بالجامعة والمدارس ومنصات وسائل الاجتماعي.



من جانبها قالت الدكتورة أميرة هريدى استشارى الصحة العامة، إن إطلاق حملة 150 متر أمان، اليوم بالقاهرة تهدف إلى خفض معدلات التدخين بنسبة 20 % بحلول عام 2030 ، موضحة، إن معظم المدخنين تصاب بالأمراض بعد سن الــ 50 سنة موضحة، إن شركات التبغ تستهدف الشباب والأطفال أقل من 18 سنة، وذلك لاستهداف مستهلكين جدد، موضحة، إن مصر ضمن الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ ومشاهد التدخين تغرى الأطفال بالإقبال على التدخين.



وأضافت، إن التدخين هو من أهم مسببات الإصابة بالسرطان والسكر والكثير من الأمراض المزمنة، موضحة، إن نسب التدخين فى مصر بلغت 43% بين الرجال والنساء، ومصر من ضمن 6 دول من أعلى 6 بلدان الأعلى فى العالم بين الشباب من سن 13 إلى 18 عاما بنسبة 18%، وبين الفتيات يمثل حوالى 8%.

وأضافت، إن شركات التدخين ترعى العديد من الأحداث كما أنها تشارك فى عدد من المناسبات، موضحة ، انه وقت جائحة كورونا شركات التبغ كانت تشارك فى توفير الأجهزة والمعدات رغم أنهم يبعوا الموت، وتشارك شركات التبغ فى مكافحة الايدز والأمراض المستعصية والتبرع للمستشفيات منها مستشفيات الحروق.



وأكدت الدكتورة دعاء صالح أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بطب القاهرة، إننا قمنا بعمل دراسة وعملنا عينة عشوائية من 102 مدرسة فى 5 محافظات فى جميع المراحل بالمدارس الحكومية والخاصة، لمعرفة هل يتم بيع السجائر حول المدارس بمسافة 150 مترحول المدرسة لتكون خالية من التدخين، .



وأشارت إلى أن البحث أثبت انتشار الشيشة والسجائر والمنتجات الالكترونية الجديدة بجميع النكهات بجميع النكهات جاذبة للأطفال والشباب موجودة حول نقاط المدارس، ومنها التبغ المسخن " الايكوس" سواء فى الأكشاك او المينى ماركت او فى السوبر ماركت وأيضا الباعة المتجولين موضحة ان هناك أكشاك زجاجية أصبحت منتشرة لبيع منتجات التبغ بجميع أنواعها، وبدأت تزداد منتجات بيع المنتجات فقط بالإضافة الى انتشار الكافيهات حول السجائر، ووجدنا إن 70% من المدارس التى زرناها تقدم شيشة حولها، ورصدنا 102 مدرسة، ووجدنا إن هناك مدرستين لا يوجد حولهم أى نقاط بيع للتبغ ، و أصبح لدينا 100 مدرسة، منهم مدرسة حولها كشك لا يبيع أى أنواع تبغ، و99 مدرسة حولها 455 نقطة بيع منتجات تبغ، ووجدنا 16 نقطة حول مدرسة واحدة فقط فى 100 متر حول المدرسة، وكلهم يبيعوا سجائرونصفهم يبيع منتجات الشيشة، وربعهم يبيع السجائر الألكترونية، 60% من المحلات التى تبيع السجائر تبيع السجائر ذات النكهات ومنتجات الايكوس " التبغ المسخن".



وقال الدكتور محمد ياسر المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، إننا نساهم فى مبادرة 150 متر أمان خالية من الدخان، ونكافح السجائر المهربة، والحفاظ على المستهلك من خلال إظهار التسعير المناسب للمنتجات.



