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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-1-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الثلاثاء، 14 يناير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 14-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:20  ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 56: 2
موعد صلاة المغرب 5:16 م
موعد صلاة العشاء  6:37

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:08
موعد صلاة العصر 2:58
موعد صلاة المغرب 5:17 م
موعد صلاة العشاء 6:40 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:17
موعد صلاة الظهر 11:59 م
موعد  صلاة العصر 2:51 م
موعد صلاة المغرب 5:11 م
موعد صلاة العشاء 6:32  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05
وقت صلاة الظهر 11:51
موعد صلاة  العصر 2:48 م
وقت صلاة المغرب 5:08 م
وقت صلاة العشاء 6:27 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08  ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 58: 2
موعد صلاة المغرب 5:20 م
موعد صلاة العشاء 6:37

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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