شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-1-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الثلاثاء، 14 يناير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 14-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 56: 2

موعد صلاة المغرب 5:16 م

موعد صلاة العشاء 6:37 مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:08

موعد صلاة العصر 2:58

موعد صلاة المغرب 5:17 م

موعد صلاة العشاء 6:40 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:17

موعد صلاة الظهر 11:59 م

موعد صلاة العصر 2:51 م

موعد صلاة المغرب 5:11 م

موعد صلاة العشاء 6:32 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:05

وقت صلاة الظهر 11:51

موعد صلاة العصر 2:48 م

وقت صلاة المغرب 5:08 م

وقت صلاة العشاء 6:27 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 58: 2

موعد صلاة المغرب 5:20 م

موعد صلاة العشاء 6:37

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