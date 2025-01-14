شكرا لقرائتكم خبر عن قبل فوات الأوان.. اعرف آخر موعد للتقديم في مسابقة الأم المثالية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير عن إجراءات التقديم لمسابقة الأم المثالية 2025 ، حيث تستقبل وزارة التضامن طلبات التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2025، من خلال مديريات التضامن بالمحافظات المختلفة وذلك حتى يوم الخميس المقبل 16 يناير 2025 .

وتحظى برامج الحماية الاجتماعية بأهمية كبيرة لدى وزارة التضامن كما تحرص الوزارة على تكريم النماذج المثالية من الأمهات ضمن مسابقة الام المثالية لعام 2025 ، وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات وأم بديلة "واحدة" قامت برعاية ابن من الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة أنسة " كفالة بدون زواج"، فضلا عن أم مثالية واحدة لابن أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق في إحدي المجالات " الرياضية- العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية