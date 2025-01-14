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قبل فوات الأوان.. اعرف آخر موعد للتقديم في مسابقة الأم المثالية 2025

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القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير عن إجراءات التقديم لمسابقة الأم المثالية 2025  ، حيث  تستقبل وزارة التضامن طلبات التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2025، من خلال مديريات التضامن بالمحافظات المختلفة وذلك حتى يوم الخميس المقبل  16 يناير 2025  .

وتحظى برامج الحماية الاجتماعية بأهمية كبيرة لدى وزارة التضامن كما تحرص الوزارة على تكريم النماذج المثالية من الأمهات  ضمن مسابقة الام المثالية لعام 2025  ، وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات وأم بديلة "واحدة" قامت برعاية ابن من الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة أنسة " كفالة بدون زواج"، فضلا عن أم مثالية واحدة لابن أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق في إحدي المجالات " - العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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