شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعنى الإصابة بالصداع فى الجانب الأيسر من الدماغ؟ والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون الشعور بالصداع في الجانب الأيسر أمرًا مؤلمًا، ولكن فهم أسبابه قد يساعد في تخفيف مخاوفك، ووفقا لموقع onlymyhealth سنتعرف على أسبابه، والعلامات التحذيرية المحتملة.

ماذا يشير إليه الصداع في الجانب الأيسر من رأسك ومتى يجب عليك زيارة الطبيب؟

إن الاستيقاظ مع ألم بسبب صداع في جانب واحد من رأسك هو شعور غير جيد، وخاصة إذا كانت لديك مهام يجب عليك الاهتمام بها، وغالبًا ما يتبع هذا القلق أسئلة وعمليات بحث على الويب في محاولة لمعرفة سبب تركيز الصداع على جانب واحد فقط من رأسك وما إذا كان ذلك سببًا للقلق.

ما الصداع في الجانب الأيسر؟

صداع الجانب الأيسر لا يشير إلى إصابة قلبك أو منطقة معينة من الدماغ، بل إن طبيعة الصداع هي المهمة، وفي شرح مفصل لنفس الأمر.

-صداع نصفي

إذا كنت تعاني من صداع أحادي الجانب مع القيء، ولا تحب التواجد بالقرب من الضوء أو الصوت، فهذا يشير عادةً إلى الصداع النصفي وهو أحد أكثر أنواع الصداع شيوعًا، فإن الانزعاج أحادي الجانب يكون بسبب الشعور بعدم الراحة أو الألم في جانب واحد من رأسك، هو مؤشر أساسي على صداع نصفي وهذه الصداعات المتوسطة إلى الشديدة، والتي يمكن أن تستمر من أربع إلى اثنتين وسبعين ساعة، تكون موضعية وحادة وطعنية.

وتشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

الأرق

تعب

عدم الراحة البصرية

الصداع التوتري

-صداع في الجانب الأيسر

يلاحظ خبيرنا أن ثاني أكثر أنواع الصداع شيوعًا هو الصداع الناتج عن التوتر والذي قد يكون عاطفيًا بطبيعته أو غير ذلك، وقد يؤثر الصداع الناتج عن التوتر على جانب واحد فقط من الرأس وغالبًا ما يكون خفيفًا إلى متوسط الشدة. قد تشعر أيضًا بضغط على الوجه أو الرقبة بالإضافة إلى الانزعاج.



الصداع الناتج عن التوتر يحدث بشكل متكرر سببه ما يلي:

شد الفك

تخطي الوجبات

قلة النوم

الجهد الزائد أو العمل الزائد

اكتئاب

قلق

-الصداع العنقودي

الصداع العنقودي نادر وشديد للغاية، ويحدث في مجموعات متكررة أو مجموعات، حيث تستمر كل نوبة لمدة تتراوح بين ساعة وثلاث ساعات، وتشمل الأعراض ما يلي:

ألم مفاجئ شديد في جانب واحد من الرأس، وغالبًا خلف إحدى العينين

يصل الألم إلى شدته الكاملة خلال 10-15 دقيقة

الاضطراب والقلق

عيون حمراء أو دامعة

احتقان الأنف

تعرق الجبهة

الجفون المتدلية أو المتورمة

وخلال المراحل النشطة، قد تحدث النوبات يوميًا أو عدة مرات في اليوم. وعادةً ما تتبعها فترات هدوء قد تستمر شهورًا أو حتى سنوات.

-عوامل نمط الحياة

قد يكون سبب الصداع المتكرر، والذي يكون موضعيًا في أغلب الأحيان، عوامل مهمة تتعلق بأسلوب الحياة. يمكن للعوامل التالية أن تؤدي إلى الصداع ومنها:

تخطي الوجبات

تجربة الإجهاد

-عدم الحصول على قسط كاف من النوم

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الأطعمة المصنعة التي تحتوي على مواد حافظة أو صبغات صناعية قد يسبب الصداع لدى بعض الأفراد.

متى يجب عليك رؤية الطبيب؟

فبغض النظر عن نوع الصداع الذي تعاني منه، يجب عليك زيارة الطبيب، ومع ذلك، هناك بعض العلامات التحذيرية التي نشير إليها عندما نفحص مريضًا يعاني من صداع ونحدد ما إذا كان سببًا للقلق، وفيما يلي بعض العلامات التحذيرية التي ستساعدك في تحديد ما إذا كانت زيارة المستشفى ضرورية تمامًا، ومنها:

صداع مستمر

وجود نوبات أو نوبات صرع

فقدان الوعي

حمى مصاحبة

اضطرابات بصرية

عجز عصبي يتجلى في ضعف أو خدر في جانب واحد من الجسم.

