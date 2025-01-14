شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. مكونات تساعد في تخفيف التهابات الجسم بشكل طبيعي والان مع تفاصيل الخبر

هل تشعر غالبًا بالثقل والانتفاخ والتعب؟ إذًا قد يكون ذلك بسبب الالتهاب وليس السمنة، فالالتهاب هو استجابة طبيعية للجسم للإصابة أو العدوى، ولكن عندما يصبح مزمنًا، يمكن أن يساهم في مشاكل صحية مختلفة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والسكر، وفي حين أن الأدوية يمكن أن تساعد في إدارة الالتهاب، فهناك العديد من مكونات المطبخ الشائعة التي لها خصائص طبيعية مضادة للالتهابات، ويمكن دمجها بسهولة في نظامك الغذائي اليومي للمساعدة في تقليل الالتهاب وتعزيز الصحة العامة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

الكركم

الكركم هو أحد أشهر التوابل ذات الخصائص القوية المضادة للالتهابات، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مركبه النشط، الكركمين، وقد ثبت أن الكركمين يثبط الجزيئات المختلفة التي تشارك في الالتهاب، مما يجعل الكركم علاجًا طبيعيًا لحالات مثل التهاب وآلام المفاصل.

الزنجبيل

الزنجبيل هو نوع آخر من التوابل يستخدم منذ فترة طويلة لخصائصه الطبية، فهو يحتوي على مركبات مثل جينجيرول، والتي لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد الزنجبيل في تقليل الالتهاب المرتبط بقضايا الجهاز الهضمي وآلام العضلات وهشاشة العظام.

الثوم

يحتوي الثوم على مركبات الكبريت، مثل ثنائي كبريتيد الأليل، والتي ثبت أنها تقلل الالتهاب وتحسن وظيفة المناعة، وقد يساعد الاستهلاك المنتظم للثوم في تخفيف أعراض حالات مثل التهاب المفاصل وحتى تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالالتهاب.

زيت الزيتون

زيت الزيتون خاصة البكر الممتاز، غني بالأوليكانثال، وهو مركب له تأثيرات مضادة للالتهابات مماثلة للأيبوبروفين، ويمكن أن يساعد زيت الزيتون في تقليل الالتهابات في الجسم والحماية من أمراض القلب عن طريق تقليل الالتهابات في الأوعية الدموية، حيث يعتبر زيت الزيتون بديلًا صحيًا للقلب عن زيوت الطهي الأخرى.

القرفة

القرفة هي نوع آخر من التوابل التي تحتوي على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات، وقد ثبت أنها تقلل من علامات الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم، والتي ترتبط بأمراض مزمنة مختلفة.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكين، والتي لها تأثيرات مضادة للالتهابات، حيث تشير الدراسات إلى أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب المرتبط بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية ومتلازمة التمثيل الغذائي، اهدف إلى تناول 2-3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا.

التوت

التوت مثل التوت الأزرق والفراولة والتوت، غنى بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، وقد ثبت أن هذه المركبات تقلل من الالتهاب والإجهاد التأكسدي، مما يساعد في مكافحة الالتهاب المزمن.

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين، وهو مركب له تأثيرات مضادة للالتهابات، وقد وجد أن مادة الكابسيسين تقلل الالتهاب والألم، وخاصة في حالات مثل التهاب المفاصل وآلام العضلات، ويمكنك إضافة الفلفل الحار الطازج أو المجفف إلى وجباتك، أو استخدم مسحوق الفلفل الحار "الشطة" في طهى الطعام والمخللات، ولكن كن حذرًا من أن يكون الفلفل حار جدًا وقد لا تتحمله.

خل التفاح

يُعتقد أن خل التفاح له خصائص مضادة للالتهابات، خاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة مستويات السكر في الدم وتحسين صحة الجهاز الهضمي، وقد يساعد خل التفاح في تقليل الالتهابات في الأمعاء وتعزيز صحة الميكروبيوم، فقط امزج ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من خل التفاح في كوب من الماء وتناوله قبل الوجبات، ويمكنك أيضًا استخدامه في تتبيلات السلطة أو اللحوم والخضروات.