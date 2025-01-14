شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب الشعب الهوائية الظاهرة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

التهاب الشعب الهوائية هو من الالتهابات الشائعة الحدث هذه الأيام، فهو التهاب يصيب الشعب الهوائية، وله الكثير من الأعراض والعلامات وفقا لتقرير نشر في موقع ميديكال نيوز تو داى.

اعراض التهاب الشعب الهوائية

1. السعال أو الكحة ويكون نوعه سعال جاف أو سعال مصحوب بالبلغم.

2. الضيق في التنفس بشكل ملحوظ و صعوبة في التنفس أو الشعور بالضيق الشديد في منطقة الصدر

3. السخونة و ارتفاع في درجة الحرارة.

4. إرهاق أو تعب شديد

5. الوجع في منطقة الصدر وحرقة شديدة في الصدر.

6. الصداع وأوجاع الدماغ

7. التهاب في الحلق وفقا لبعض الحالات حيث يظهر ألم أو تهيج في الحلق.

8. قد تزيد في كثير من الحالات المتقدمة الضيق التنفسي

9. السعال المتكرر الذى لا ينقطع

10. التهابات حادة تظهر في الرئة.

11. انسداد في الشعب الهوائية.

التهاب الشعب الهوائية

وأسباب وعوامل الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية كثيرة ومتعددة منها: الفيروسات ونزلات البرد وكذلك الأنفلونزا الشديدة، ومشكلات البكتيريا (المكورات الرئوية)، وكذا الإصابة بالحساسية، وكذلك التهاب الشعب الهوائية المستمر والمزمن، فالأمراض المزمنة لها عامل كبير أيضا مع أمراض القلب كذلك.

في الحالات البسيطة يتم العلاج من خلال تناول الأدوية المضادة للالتهابات، أو تناول الأدوية المضادة للفيروسات، أو العلاج بالأكسجين في الحالات الحادة.