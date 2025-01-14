شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب غير شائعة لالتهاب اللثة اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

التهاب اللثة من المشكلات التي يعانى منها الكثيرون، ويعانى صاحبها من أعراض تتمثل في التورم والألم، والالتهاب والاحمرار، فضلاً عن النتوءات والبثور.

التهاب اللثة وأسبابه

وفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي، فإن الكثير من الأسباب والعوامل تسبب هذا الالتهاب في جدار اللثة منها:

• تراكم الأكل والشراب دون تنظيف يخلف طبقة البلاك ما يؤدي إلى التهاب اللثة.

• عدم تفريش وتنظيف الأسنان بشكل منتظم ما يؤدي إلى تراكم البلاك.

• يؤدى عدم علاج التهابات اللثة المتكررة لهذه المشكلة

• الهيربس ومشكلات الفم المختلفة تكرارها يسبب هذه المشكلة

• انتقال الفطريات والبكتيريا والفيروسات تؤدي إلى التهاب اللثة.

• بعض العوامل النفسية والضغوط قد تسبب مشكلات بالفم منها التهاب اللثة

• التدخين الشره يسبب الكثير من المشكلات اللثوية لأنه يؤكسد الفم والأسنان

• الإصابة بمرض السكر تؤثر على قلوية الفم وطبيعة صحة الفم

• إهمال تنظيف الأسنان واللثة بالمضمضة وخيط الأسنان والفرشاة

نصائح للوقاية من التهاب اللثة

وينصح التقرير بضرورة الاهتمام بنظافة الفم أولاً بأول للوقاية من التهاب اللثة، مع علاج مشكلات الفم المختلفة دون إهمال، مع الاهتمام بتفريش الأسنان بعد تناول الطعام والشراب، وتقليل تناول المشروبات السكرية والحمضية